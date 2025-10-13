Otac Gordana Kičića bio je priznati reditelj, a deda jedan od najcenjenijih ljudi svog vremena

Deda Gordana Kičića bio je jedan od nacenjenijih ljudi svog vremena

Gordan Kičić jedan je od najuspešnijih glumaca svoje generacije. Upoznali smo ga davnih dana, kada je debitovao u filmu “Do koske”. Od tada je odigrao brojne zapažene uloge i osvojio nih profesionalnih priznanja.

Poslednjih godina bavi se produkcijom, pa i rediteljskim poslom.

Ljubav prema umetnosti stekao je u porodičnom domu, pre svega uz oca Branka Kičića, koji je nedavno preminuo. Ostavio je trajni trag kako na RTS-u, tako i u Ateljeu 212. Reditelj je brojnih filmskih, televizijskih i pozorišnih produkcija.

Ipak, deda Gordana Kičića, Mioljub Kičić, bio je istinska legenda.

Rođen je 1911. godine u Vranju, a u penziju je otišao kao redovni profesor VMA, sa više od 200 napisanih naučnih radova. Dobitnik je najviših priznanja i odlikovanja, a imao je i čin general majora.

- Bio je +general, a pre svega endokrinolog, profesor Medicinskog fakulteta i načelnik na VMA. Studenti i danas uče genetiku iz udžbenika koje je on napisao – rekao je Gordan u jednom intervjuu za HELLO!. R.Z. ATA images

Mioljub Kičić imao je tu čast da bude i u lekarskom timu Josipa Broza Tita.

- Moj deda je bio uz Tita poslednjih deset godina njegovog života. Išao je sa njim na brojna putovanja. Nedavno smo pronašli dokumentarni film iz 1984. godine, u kom deda priča o tom periodu života, ali i svojim naučnim dostignućima – otkrio je glumac malo poznat podatak iz porodične biografije.

Jednočasovni intervju sa Mioljubom Kičićem, ujedno i svedočanstvo jednog vremena, nedavno je emitovan na programu RTS Trezor. Youtube Screenshot





