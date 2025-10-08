Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
Pamela Anderson se ofarbala, Kim Kardašijan drastično ošišala, nove imidže predstavile na Nedelji mode u Parizu

Pamela Anderson se ofarbala, Kim Kardašijan drastično ošišala, nove imidže predstavile na Nedelji mode u Parizu

Autor: | 08/10/2025

0

Nedelja mode u Parizu je u toku i apsolutno sve bitne dame iz svetskog šou-biznisa su u francuskoj prestonici i uživaju u visokoj modi.

Međutim, pažnju svih privukle su Kim Kardašijan i Pamela Anderson zbog potpune transformacije imidža koju su mudro čuvale za najvažniji modni događaj u godini.

Photo by Victor Boyko/Getty Images for Valentino

 

I dok za Kim Kardašijan svi kažu da je slika i prilika njene majke Kris Džener zbog nove frizure, Pamela je ta koja je rešila da se oproba u novim tonovima koji ni malo ne podsećaju na nju. 

Kao kompliment svojoj novoj frizuri, bivša rijaliti zvezda je nosila usku belu haljinu sa izrezima i vidljivim donjim vešom. Kardašijan je takođe privukla pažnju na reviji Mezon Alaja u subotu, noseći prozirnu crnu haljinu sa gornjim delom i izrezom bez bretela.

Osnivačica Skimsa je nosila niz dijamantskih minđuša i nakita, crnu torbu u istoj boji i par cipela sa štiklama. Takođe je obukla crni kaput, koji je pustila da joj visi niz ramena kako bi istakla usku, blistavu haljinu.

Sa druge strane, glumica i ikona popularne kulture, koja danas ima 58 godina, ovih dana je u Parizu predstavila potpuno novu frizuru. Nije prvi put da upravo Paris Fashion Week koristi kao pozornicu za iznenađujući beauty statement.

Pročitajte Vadila je rebra, bolesno! Kim Kardašijan zaprepastila, tanji struk sigurno nikad niste videli

Podsećanja radi, 2023. godine pojavila se potpuno bez šminke – odluka toliko prirodna, a opet šokantna za internet publiku koja ju je navikla u „bombshell“ izdanju.

Od tada, Anderson je prigrlila svoj novi identitet, i pred kamerama i u svakodnevici. Na crvenom tepihu i naslovnicama često bira da se pojavi bez trunke šminke, sama se stilizuje i uživa u jednostavnosti. To je snažan kontrast u odnosu na decenije u kojima je njegovala svoj zaštitni znak: ledeno plavu kosu, ultra tanke obrve, smokey eyes i frosty ruž iz devedesetih.

Danas je u minimalizmu pronašla novu snagu, što se poklapa i sa lansiranjem njenog skincare brenda Sonsie Skin. „Prvi put posle 30 godina osećam se dobro u svojoj koži, a nisam to ni znala dok nisam stigla ovde“, priznala je za Glamour 2024.

Photo by Victor Boyko/Getty Images for Valentino

 

I dok mnoge slavne dame u ovoj jesenjoj sezoni kopiraju njene „neuredne“ punđe, Pamela je otišla korak dalje, sa potpuno novom bojom kose, kakvu nikada ranije nismo videli na njoj. Od sunčano plave u danima Baywatcha, preko medenih nijansi i ledenog boba poslednjih godina, sada je spremna za drugačiju priču. Njena nova frizura je bakreno riđi lob sa laganim shag slojevima. Opis bi mogao biti „rock’n’roll devojka“ – ležerno, mekano, nesavršeno, a upravo zbog toga osvežavajuće.

Kako saznaje Vogue, promena je inspirisana njenom novom ulogom u filmu Love Is Not the Answer u režiji Michaela Cere.

Anderson je frizerskom virtuozi Johnu Nolletu donela reference švedskih glumica Gunnel Lindblom i Bibi Anderson, a rezultat je izgled koji istovremeno odaje počast evropskom filmskom glamuru i otvara potpuno novo poglavlje njenog stila.

Photo by Vittorio Zunino CelottoGetty Images for Valentino

 

 

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Tamara Roksandić Photo by Kristy Sparow/Getty Images / Vittorio Zunino Celotto
Tagovi: kim kardašijan pamela anderson pariska nedelja mode kim kardašijan i pamela anderson

Pročitajte još

Najnovije vesti