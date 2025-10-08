Pamela Anderson se ofarbala, Kim Kardašijan drastično ošišala, nove imidže predstavile na Nedelji mode u Parizu

Nedelja mode u Parizu je u toku i apsolutno sve bitne dame iz svetskog šou-biznisa su u francuskoj prestonici i uživaju u visokoj modi.

Međutim, pažnju svih privukle su Kim Kardašijan i Pamela Anderson zbog potpune transformacije imidža koju su mudro čuvale za najvažniji modni događaj u godini. Photo by Victor Boyko/Getty Images for Valentino

I dok za Kim Kardašijan svi kažu da je slika i prilika njene majke Kris Džener zbog nove frizure, Pamela je ta koja je rešila da se oproba u novim tonovima koji ni malo ne podsećaju na nju.

Kao kompliment svojoj novoj frizuri, bivša rijaliti zvezda je nosila usku belu haljinu sa izrezima i vidljivim donjim vešom. Kardašijan je takođe privukla pažnju na reviji Mezon Alaja u subotu, noseći prozirnu crnu haljinu sa gornjim delom i izrezom bez bretela.

Osnivačica Skimsa je nosila niz dijamantskih minđuša i nakita, crnu torbu u istoj boji i par cipela sa štiklama. Takođe je obukla crni kaput, koji je pustila da joj visi niz ramena kako bi istakla usku, blistavu haljinu.

Sa druge strane, glumica i ikona popularne kulture, koja danas ima 58 godina, ovih dana je u Parizu predstavila potpuno novu frizuru. Nije prvi put da upravo Paris Fashion Week koristi kao pozornicu za iznenađujući beauty statement.

Podsećanja radi, 2023. godine pojavila se potpuno bez šminke – odluka toliko prirodna, a opet šokantna za internet publiku koja ju je navikla u „bombshell“ izdanju.

Od tada, Anderson je prigrlila svoj novi identitet, i pred kamerama i u svakodnevici. Na crvenom tepihu i naslovnicama često bira da se pojavi bez trunke šminke, sama se stilizuje i uživa u jednostavnosti. To je snažan kontrast u odnosu na decenije u kojima je njegovala svoj zaštitni znak: ledeno plavu kosu, ultra tanke obrve, smokey eyes i frosty ruž iz devedesetih.

Danas je u minimalizmu pronašla novu snagu, što se poklapa i sa lansiranjem njenog skincare brenda Sonsie Skin. „Prvi put posle 30 godina osećam se dobro u svojoj koži, a nisam to ni znala dok nisam stigla ovde“, priznala je za Glamour 2024.

Photo by Victor Boyko/Getty Images for Valentino

I dok mnoge slavne dame u ovoj jesenjoj sezoni kopiraju njene „neuredne“ punđe, Pamela je otišla korak dalje, sa potpuno novom bojom kose, kakvu nikada ranije nismo videli na njoj. Od sunčano plave u danima Baywatcha, preko medenih nijansi i ledenog boba poslednjih godina, sada je spremna za drugačiju priču. Njena nova frizura je bakreno riđi lob sa laganim shag slojevima. Opis bi mogao biti „rock’n’roll devojka“ – ležerno, mekano, nesavršeno, a upravo zbog toga osvežavajuće.

Kako saznaje Vogue, promena je inspirisana njenom novom ulogom u filmu Love Is Not the Answer u režiji Michaela Cere.

Anderson je frizerskom virtuozi Johnu Nolletu donela reference švedskih glumica Gunnel Lindblom i Bibi Anderson, a rezultat je izgled koji istovremeno odaje počast evropskom filmskom glamuru i otvara potpuno novo poglavlje njenog stila.

Photo by Vittorio Zunino CelottoGetty Images for Valentino









