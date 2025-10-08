Vojin Ćetković u neverici primio vest o Šotrinoj smrti: Dao mi je ulogu kako bih otplatio kredit

Vojin Ćetković i Zdravko Šotra bili su bliski prijatelji
Zdravko Šotra, preminuo je danas u 93. godini života. Od istaknutot reditelja, koji je obeležio jugoslovensku i srpsku kinematografiju, opraštaju se brojni saradnici, prijatelji, kolege.
Među njima je i Vojin Ćetković, koga je vest o smrti bliskog prijatelja, iznenadila i rastužila.
- Nisam znao da je preminuo. Zatekli ste me sada, potresao sam se. Izvinite, ne mogu ni jednu reč, kazao je glumac, koji je često sarađivao sa Šotrom. Šta više, čuveni reditelj često je isticao kako Vojina Ćetkovića i Slobodu Mićalović vidi kao jedine dostojne naslednike Dragana Nikolića i Milene Dravić.
Svaki glumac koji je imao priliku da sarađuje sa Zdravkom Šotrom govorio je da mu je to jedno od najlepših i najdražih iskustava.
- Sa glumcima radim preko 60 godina. Naravno da se u meni nataložilo veliko iskustvo, pa lakše rešavam sve probleme. Snima se brže, pa ostane vremena i za šalu, koja svima olakšava ovaj težak posao – kazao je on u intervjuu za HELLO!.
O tome koliko mu je i na koji način Šotra pomogao, Vojin Ćetković je kazao:
- Želeo je da mi da veću ulogu u filmu “Ivkova slava”, ali producent nije dozvolio. Onda se on potrudio da mi malu ulogu razvuče na deset dana snimanja da bih više zaradio. Rekao mi je: “Moram da ti dam ulogu jer imaš kredit u švajcarcima.”
Zdravko Šotra radio je i u devetoj deceniji, govoreći: “Sama činjenica da sam još uvek ativan pokazuje da ignorišem krštenicu”.
- Već mi je postalo neprijatno što se ja, sa navršene dve osmice, još neprimirujem, kad prekjuče pročitam: „Žan Lik Godar u devedeset drugoj snima dva filma“. Znači, ima gorih od mene.. Sada moram, još jednom, po ko zna koji put da obećam da zatvaram radnju. Ali, nije mi verovati – našalio se u poslednjem intervjuu koji je dao za HELLO!
