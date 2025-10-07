Bastijan nije mogao da zadrži suze: Bivši srpski zet potpuno slomljen

Tokom dana svet su obišle slike na kojima Bastijan Švajnštajger plače, i ne, nije nikakva fotomontaža već pravi rolerkoster emocija koji je nekada voljeni srpski zet doživeo sinoć.

Naime, on nije mogao da sakrije suze na svečanoj gala večeri održanoj u Nemačkom fudbalskom muzeju u Dortmundu kada je pored Horsta Hrubeša (74), Ota Rehagela (87), Jup Hajnkesa (80), Gvida Buhvalda i pokojnog Berta Trautmana, koji je posthumno dobio priznanje, primljen u Kuću slavnih nemačkog fudbala. Photo by Christof KoepselGetty Images

Ceremoniju je vodila poznata voditeljka, pomenuta Ester Sedlaček, dok su se prisutni gosti sećali velikih trenutaka nemačkog fudbala.

A što se Bastijana tiče - on je doživeo pravi rolekroster emocija. Prvo se smejao 'od uva do uva', a onda se rasplakao. Tome je sigurno doprinela i poruka Filipa Lama, koji je i sam član Kuće slavnih, i koji je poslao dirljivu posvetu svom nekadašnjem saigraču i prijatelju.

- Bastijan je nekada bio pravi nestaško, ali se sa godinama razvio u stabilnu ličnost sa kojom se ceo nemački fudbal može poistovetiti - rekao je Lam, što je izazvalo emocije kod prisutnih, a Švajnštajgeru su se zacaklile suze u očima.

Ipak, oni koji nisu previše udubljeni u karijeru nekadašnjeg kapitena nemačke reprezentacije, pomislili su da plače zbog turbulencija u privatnom životu izazvanih razvodom od naše proslavljene teniserke Ane Ivanović, sa kojom ima trojicu sinova - Luku, Leona i Tea.

Ipak, nakon što su svetski mediji objavili fotografije na kojima je u intimnom zanosu sa Bugarkom Silvom Kapitanovom na plaži i kako sa njom razmenjuje nežnosti "Ani na oči", te da je ona želela da mu oprosti aferu u cilju očuvanja porodice, ali da je on želeo slobodu, izgubio je veliki deo simpatija u narodu.

Možda bi suze u tom kontekstu izazvale male drugačije osećaje među ljudima, ali Bastijan Švajnštajger plače trenutno samo zbog priznanja na karijernom planu. Photo by Christof KoepselGetty Images













