Zbogom, dome! Marko Bošnjak napustio Hrvatsku: Nisu me prihvatili, počeo sam da mrzim muziku, ako nestanem, nemojte se iznenaditi

Nakon sedam godina u Zagrebu, Marko Bošnjak (21) otkrio je da napušta Hrvatsku. Hrvatski predstavnik s prošlogodišnjeg Eurosonga odlučio je da zatvori jedno životno poglavlje i napusti Hrvatsku. Na društvenim mrežama podelio je emotivnu objavu s aerodroma i otkrio kako se nakon sedam godina života u Zagrebu, došlo vreme da napusti Hrvatsku.

"Na sreću mnogih, a na žalost retkh danas, nakon sedam godina, napuštam Hrvatsku. Hvala svima koji su na bilo koji način bili deo mog puta u Zagrebu, i svima vama koji ste uvek navijali za mene i branili me čak i kad sam bio totalna šizo lutkica. Ovo je novi početak za mene i Sneki, i jedva čekamo sve što sledi. Puno, puno ljubavi, i vidimo se uskoro", poručio je u objavi na Instagramu.

"Znam da u poslednje vreme nisam bio aktivan na društvenim mrežama, ali život mi je haos. Osećam se jako emotivno danas jer je ovo moj poslednji dan u Zagrebu, nakon dugih sedam godina. Koliko god sam prizivao ovaj trenutak selidbe i koliko god sam brojio dane, osećaj je neopisiv. Koliko god sam želeo da Balkan bude moj dom i koliko god sam želeo da se osećam prihvaćeno ovde, to ipak nije išlo. Moram da napravim ono što je najbolje za mene.

Takođe, u kreativnom smislu nemam pojma šta da činim. U jednu ruku počeo sam da mrzim muziku, zato što muzika za mene znači puno više nego što je to samo muzika. Počeo sam da se osećam loše, a muzikom sam se počeo da se bavim upravo da izbegnem te negativne emocije. Sad osećam kao da nešto forsiram. Ako nestanem na npr. pet godina, nemojte se iznenaditi. U kreativnom smislu osećam velike blokade, a odlaskom odavde mislim da mogu da profitiram. Volim vas sve, hvala što ste me poslali na Euroviziju, to je bilo jako kul - poručio je Marko Bošnjak putem društvenih mreža.









