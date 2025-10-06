Udala se Dragana Dabović, kao grčka boginja, sin Noa i ćerka Bjanka na venčanju, kuma Nina Janković blista

Glumica Dragana Dabović svoju sreću krunisala je i brakom. Omiljena glumica "Vojne akademije" juče se udala za svog izabranika Milana Kolarskog, a na venčanju su bile i njene kolege tj kumovi glumica Nina Janković i glumac Ivan Mihailović.
Mlada je blistala u prelepoj beloj venčanici nalik na grčke boginje, a želja mladenaca bila je mala svadba u krugu najmilijh.
"Kad nećes veliku svadbu, ali ne možeš ni bez čardaš nogica i kolceta", napiala je presrećna mlada na svom profilu na Instagramu objavivši prelep snimak.
Dragana Dabović ponosna je mama sina Noe i ćerke Bjanke, koji su venčanjem bili više nego oduševljeni.
Dragani je ovo, inače, drugi brak. Jer je 2016. godine već jednom stala na ludi kamen, a upravo tada kume su kume na venčanju bile su njene prijateljice i koleginice Nina Janković i Nevena Ristić. Brak nije potrajao, pa se glumica 2019. godine i razvela. Svoju sreću sada je pronašla kraj Milana i želimo im svu sreću!
Čestitamo!
