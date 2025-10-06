Udala se Dragana Dabović, kao grčka boginja, sin Noa i ćerka Bjanka na venčanju, kuma Nina Janković blista

Glumica Dragana Dabović svoju sreću krunisala je i brakom. Omiljena glumica "Vojne akademije" juče se udala za svog izabranika Milana Kolarskog, a na venčanju su bile i njene kolege tj kumovi glumica Nina Janković i glumac Ivan Mihailović. Instagram printscreen

Mlada je blistala u prelepoj beloj venčanici nalik na grčke boginje, a želja mladenaca bila je mala svadba u krugu najmilijh.

"Kad nećes veliku svadbu, ali ne možeš ni bez čardaš nogica i kolceta", napiala je presrećna mlada na svom profilu na Instagramu objavivši prelep snimak.

Dragana Dabović ponosna je mama sina Noe i ćerke Bjanke, koji su venčanjem bili više nego oduševljeni. Instagram printscreen Instagram printscreen Instagram printscreen

Dragani je ovo, inače, drugi brak. Jer je 2016. godine već jednom stala na ludi kamen, a upravo tada kume su kume na venčanju bile su njene prijateljice i koleginice Nina Janković i Nevena Ristić. Brak nije potrajao, pa se glumica 2019. godine i razvela. Svoju sreću sada je pronašla kraj Milana i želimo im svu sreću!

Čestitamo!









