Jelena Simić za HELLO! otkriva malo poznate detalje iz biografije, nije rođena u Srbiji

Jelena Simić, jedna je od najlepših voditeljki RTS-a. Iza nje je dugogodišnji staž u raznim segmentima programa, od informative do zabave, a već duže vreme u domove gledalaca "ulazi" kao voditeljka porodičnog kviza "Slagalica".

Osim toga, vodi i kolažnu dnevnu emisiju "Dobar dan".

- Moglo bi se svašta reći o meni, ali ja bih najradije rekla: žena koja stalno nešto žuri, ali uvek stiže, koja voli red, a ume da napravi haos. Najradije bih istakla da sam neko ko nikada nije dopustio da ga otruju mržnja i zloba, iako ih u životu nije manjkalo. Verujem da čovek zaista pobedi tek kada uspe da živi slobodno, u miru sa sobom i sa drugima – rekla je nedavno u intervjuu za HELLO! odgovarajući na pitanje – kako bi se publici predstavila u nekoliko reči.

Jelena Simić duže od dve decenije uživa u srećnom braku sa profesorom Draganom Simićem.

Majka je dvoje dece, srednjoškolke Une i deset godina mlađeg Alekse.

- Nije svaki dan savršen i idealan, ali već smo se nekako uigrali. Ćerka je krenula u srednju školu, sin ide u vrtić. Među njima je deset godina razlike, ali grade divan odnos. Aleksa uvek kaže: “Pitaću Unu, ona je pametna, sve zna.” I to mi je prelepo. On i moja sestričina Matea najviše vole Uninu pažnju, a zbog toga ume da izbije i svađa. (smeh) Aleksa je sada upisao karate, želi da krene i na fudbal, pa balansiramo između njegovih želja i našeg vremena da ga svuda vodimo. Nije lako, ali u toj dinamici ima mnogo ljubavi i smeha. To je ono što sve drži na mestu.



Podatak iz Jelenine biografije, koji je malo poznat javnosti, jeste da je ona rođena i odrasla u Sarajevu.

Da li bi njen život izgledao drugačije da je ostala u rodnom gradu, pitali smo je:

- Meša Selimović je govorio: “Čovek je uvek na gubitku, gde god da je.” Sudbina nas vodi svojim putem i ne bira uvek lakoću, već ono što moramo da prođemo. Beograd je postao moj dom, mesto gde sam izgradila porodicu i život, ali Sarajevo zauvek nosim u sebi – kao uspomenu, miris detinjstva i deo identiteta koji se ne briše. Verujem da život nije pitanje “šta bi bilo da je bilo”, već prihvatanje onogo gde jesmo i pronalaženje smisla u tome – zaključila je Jelena Simić.

Ceo intervju pročitajte u novom broju magazina HELLO!










