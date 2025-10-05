Janko Popović Volarić dobio ćerku, od brata Davida mlađa je čak 28 godina

Janko Popović Volarić i njegova supruga Lovorka dobili su ćerku. Lepu vest podelili su hrvatski portali, a čestitke iz celog regiona ne prestaju da stižu na adresu popularnog glumca.

To je prvo dete umetničko-bračnog para koji se venčao pre godinu dana, na intimnoj ceremoniji.

Janko Popović Volarić već ima sina Davida, koji je rođen pre 28 godina iz mladalačke veze sa pesnikinjom Ines Peruško Rihtar.

Otkako je u vezi sa Lovorkom, a ima tome četiri godine, glumac je priznao da je uplovio u mirnu luku. Profimedia

Izbegava javne manifestacije, radi samo projekte u koje veruje, a slobodno vreme sa suprugom provodi na putovanjima i u planinama.

- Lovorka i ja živimo lep, srećan i miran život. Uživam, divno mi je i ničim to ne želim pokvariti. Volim biti u vezi i što sam stariji, sve više volim biti kod kuće. Rado kuvam, a najdraže jelo mi je goveđa supa sa domaćim rezancima. – rekao je Janko Popović Volarić u intervjuu za hrvatsko izdanje magazina Glorija.









