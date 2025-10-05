Aleksandra Jeftanović rekla zbogom televiziji i Bošku, sada ovde radi

Aleksandra Jeftanović, iako to mnogi nisu mogli ni da zamisle posle televizijske karijere duge preko tri decenije, stavila je tačku na to poglavlje života i tome sada ima skoro dve godine.
Odjednom je napustila svoj poslednji projekat voditelja emisije "Kec na 11" na televiziji K1 i nestala sa malih ekrana, naglašavajući da će se uskoro vratiti pred kamere. Međutim, do danas se to nije dogodilo, makar nije stala ispred televizijskih kamera.
Sa druge strane Aleksandra je i te kako aktivna na društvenim mrežama, pa su njeni fanovi oduševljeni slikama koje skoro svakodnevno objavljuje. Savršene modne kombinacije, stilizovana kosa i saveti za šminku...
Aleksandra je odlučila da radi posao koji je u potpunosti ispunjava i koji joj ne oduzima mnogo vremena, već joj dozvoljava da sinu i ćerki uvek bude dostupna u njihovom odrastanju.
Od odlaska sa televizije prošlo nešto više od godinu dana, a nagađanja gde Alekandra Jeftanović sada radi, ne prestaju. Prelepa kao i uvek, Alekandra nije želela da daje prostora spekulacijama niti tračevima, pa je u jednom od postova na Instagramu pre izvesnog vremena konačno otkrila i gde sad radi.
- Kada sam svoj posao prebacila na mreže obećala sam sebi da vas neću lagati. Želela sam da testiram kreme i da se uverim da je onako kako piše iako je u pitanju brend kom verujem - započela je post Aleksandra i tako i zvanično potvrdila da je sa televizijom gotovo, barem za sada.
Posao je prebacila na društvene mreže i koliko vidimo sjajno joj ide čemu svedoče svakodnevno pratioci kojih sada ima više od 60.000.
Upravo juče podelila je fotografiju u okviru Instagram priče gde je pokazala kako izgleda na kraju radnog dana, u liftu sa pre više torbi i kesa. Sigurni smo da je bilo u pitanju neko fotografisanje.
Detalje ćemo saznati u danima pred nama.
