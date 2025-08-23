Ena Popov posle 9 godina promenila posao, pa progovorila o preseljenju u Beograd

U ovo doba godine mnogi voditelji najavljuju transfer sa jedne na drugu televiziju. Ena Popov je to “obavila” pre sezone godišnjih odmora, kada je sa Radio-televizije Vojvodina prešla na K1, gde vodi emisiju “Žena za sva vremena”.

Predah od obaveza iskoristila je da sa porodicom otputuje na hrvatsko primorje, a fotografije u kupaćem kostimu koje je objavila na mrežama, ispratili su komentari da nikada bolje nije izgledala.

Bilo je leta i kada je fizički izgled bio bolji nego sada, ali nije mogao da zasija u svojoj punoći jer nisam bila mentalno, emotivno i životno u balansu. Sada je druga priča – rekla je lepa voditeljka, u intervjuu za HELLO!.

Govoreći o odlasku sa Radio-televizije Vojvodine, gde je provela devet godina, Ena Popov je istakla da nijedan rastanak nije lak.

- Teško je posle devet godina napustiti firmu u kojoj vam je sve poznato, ne raditi više sa dragim ljudima na koje ste navikli i krenuti sve iznova – upoznati nove saradnike, način rada, koncept emisije koji nikada nije rađen kod nas... Istovremeno, sve to je i vrlo uzbudljivo. Ja volim da dajem šansu novim prilikama, volim sve da probam i sama procenim da li mi nešto prija ili ne. A rad na K1 televiziji mi izuzetno prija, regenerisao me je u svakom smislu. Nikola Babić

Da li poslovni angažman u Beogradu podrazumeva i preseljenje iz Novog Sada, pitali smo je.

- Čak i da sam sama mislim da ne bih odabrala Beograd za svakodnevni život, a sa porodicom bi to bilo baš teško. U obzir dolazi jedino preseljenje na more. (smeh) Ovako mi baš odgovara. Dođem u Beograd, skoncentrišem se na snimanja, pripremu i realizaciju emisije, a kod kuće mogu u potpunosti da se posvetim porodici.

- Prija mi da od prestonice uzmem ono što mi je potrebno, što nemam u Novom Sadu, a ono što u njemu volim, najbolje je u regionu - poručila je. Nikola Babić

Ceo intervju sa Enom Popov pročitajte u novom broju magazina HELLO!.

HELLO!









