Džejov zet oštro o filmu “Nedelja”: Sve je pogrešno predstavljeno!

Adil Maksutović, zet Džeja Ramadanovskog, godinu i po dana posle premijere filma “Nedelja”, osvrnuo se na taj projekat. Filmska priča koja govori o životu njegovog pokojnog tasta nedeljama je punila bioskopske sale, ali on nema reči hvale. Luka Šarac

Suprug Džejeve ćerke Ane dugo je izbegavao da komentariše film, a sada je prvi put rekao šta zaista misli.

U intervjuu koji je dao za “Svetski radio”, Adil je naglasio da film nema mnogo dodirnih tačaka sa stvarnim događajim, već da prikazuje iskrivljenu sliku o Džeju i njegovoj porodici.

Po njegovim rečima, pojedine porodične veze su iskorišćene na neprikladan način, a samim tim narušeno je i sećanje na legendarnog folk pevača.

- Ne mogu da pričam previše o tome, pogotovo ne želim da pričam u ime njegove porodice . Utisak svih ljudi koji su ga poznavali jeste da to nije bio on. Nije to samo stvar da li neko liči na Džeja. Husa je stvarno bio fantastičan i čak je zaličio na Džeja, potrudio se da bude što verniji, niko to ne osporava. Ali, cela vizura filma i ugao posmatranja glavnog lika je, po našem mišljenju pogrešna – kazao je Adil. Ata Images

Kako je naveo neke stvari koje su iskorišćene nisu tačne. Osim toga, ljudi koji su radili na filmu nisu ispali korektni prema porodici.

- Džej nikad nije bio narator neke priče, uvek je bio glavna uloga. Nebitno da li je sad u ovoj sobi predsednik države ili neki najveći kriminalac ili poznati glumac, on je bi otaj koji je bio najharizmatičniji u sobi. Pogotovu priča o vremenu kada je bio mlad i pun energije, ta 1991. Tašmajdan. Ugao gledanja na film i ceo taj period odrastanja, detinjstva... Mislimo da je to najveći promašaj uz te neke druge tehničke momente, komentarisanje dorćolskog akcenta.

- Najveći fejl je u tome da on nije bio taj lik. Sve što su Ana i Marija obećale da će učiniti i da će podržati, film, promociju, one su ispunile. Sa druge strane, mogu da kažem da mnoge stvari nisu bile korektne. U krajnjem slučaju, onaj gore gleda sve – rekao je, između ostalog, Adil Maksutović.









