Ovaj poznati momak je sin Vladana Milojevića, nikada nije voleo da ističe ko mu je otac

Večeras je veoma važno veče za crveno-bele, na stadion "Rajko Mitić" stiže kiparski Pafos, poslednji protivnik za plasman u Ligu Šampiona.
Delije će ispuniti stadion do poslednjeg mesta, a sigurni smo da će među njima biti i sin Vladana Milojevića koji će bodriti oca i njegovu ekipu svim srcem.
Malo ko zna da je naslednik proslavljenog trenera takođe pošao njegovim stopama te godinama unazad se profesionalno bavi fudbalom u Super ligi Srbije, ne želeći da naglašava ko mu je otac.
Krajem jula ove godine imao je transfer pa je tako nakon godinu i po dana u Čukaričkom, drugi mandat Nemanje Milojevića na Banovom brdu okončan je, a samo dan kasnije on je pronašao novi klub. Krilni igrač je potpisao za Mladost Lučane.
U tim Mladena Dodića, sin trenera Crvene zvezde Vladana Milojevića, dolazi kao veliko pojačanje sa 190 utakmica u Superligi Srbije u opremama Čuke, Vojvodine, Voždovca, Kolubare i Novog Pazara.
Nakon ligaškog dela prošle sezone, Nemanja Milojević je bio važan igrač Čukaričkog, ali je po ispadanju u plej-aut faktički ostao bez minuta u redovima "brđana".
Nemanja Milojević ima 28 godina, rođen je u Atini, ima grčki pasoš, a u karijeri je nastupao i za Panionios.
Zanimljivo je to što su pre četiri dana otac i sin odmerili snage u Lučanima. Naime, Mladost je dočekala Zvezdu koja ih je deklasirala rezultatom 4:1. Sin Vladana Milojevića je i na ovoj utakmici koja rezultatski nije išla u korist njegovog tima ponovo briljirao i pokazao zašto su se mnogi klubovi iz naše zemlje borili da pojača njihove redove ovog leta.
