Ovaj poznati momak je sin Vladana Milojevića, nikada nije voleo da ističe ko mu je otac

Autor: | 19/08/2025

Večeras je veoma važno veče za crveno-bele, na stadion "Rajko Mitić" stiže kiparski Pafos, poslednji protivnik za plasman u Ligu Šampiona.

Delije će ispuniti stadion do poslednjeg mesta, a sigurni smo da će među njima biti i sin Vladana Milojevića koji će bodriti oca i njegovu ekipu svim srcem.

Dušan Milenković/ATAImages

Malo ko zna da je naslednik proslavljenog trenera takođe pošao njegovim stopama te godinama unazad se profesionalno bavi fudbalom u Super ligi Srbije, ne želeći da naglašava ko mu je otac.

Krajem jula ove godine imao je transfer pa je tako nakon godinu i po dana u Čukaričkom, drugi mandat Nemanje Milojevića na Banovom brdu okončan je, a samo dan kasnije on je pronašao novi klub. Krilni igrač je potpisao za Mladost Lučane.

U tim Mladena Dodića, sin trenera Crvene zvezde Vladana Milojevića, dolazi kao veliko pojačanje sa 190 utakmica u Superligi Srbije u opremama Čuke, Vojvodine, Voždovca, Kolubare i Novog Pazara.

Pročitajte Vladan Milojević je sa samo 19 godina srce poklonio njoj, Danijela je njegova amajlija

Nakon ligaškog dela prošle sezone, Nemanja Milojević je bio važan igrač Čukaričkog, ali je po ispadanju u plej-aut faktički ostao bez minuta u redovima "brđana".

Nemanja Milojević ima 28 godina, rođen je u Atini, ima grčki pasoš, a u karijeri je nastupao i za Panionios.

Zanimljivo je to što su pre četiri dana otac i sin odmerili snage u Lučanima. Naime, Mladost je dočekala Zvezdu koja ih je deklasirala rezultatom 4:1. Sin Vladana Milojevića je i na ovoj utakmici koja rezultatski nije išla u korist njegovog tima ponovo briljirao i pokazao zašto su se mnogi klubovi iz naše zemlje borili da pojača njihove redove ovog leta.

Dušan Milenković/ATAImages
