Jelena Vučković jedno nije smela da uradi Goci: Mnogo sam naštetila mami

Jelena Vučković, ćerka Goce Božinovske i Radeta Vučkovića, pre nekoliko meseci dala je veliki intervju u emisiji Grand magazin, u kom se dotakla svog odrastanja.
U tom intervjuu Jelena je izjavila da ju je Goca sa tri meseca ostavila na čuvanje baki, koju je kasnije gledala kao majku, i da je imala teško detinjstvo zbog velikog nedostajanja oba roditelja.
–Ja sam imala sreću što me je odgajila jedna divna žena, ona je u stvari moja majka. Kaže meni moja Gordana: “ Pa ja sam tvoja majka“, ja kažem da znam, ali tri meseca nije malo, kao beba sam došla da živim sa mojom bakom. Teško mi je bilo prihvatanje mojih roditelja, niko me nije razumeo, čini mi se da me ni dan danas ne razumeju po pitanju svega– rekla je tada Jelena za Grand.
Ona je dodala da majku ne krivi jer je svesna da ju je rodila jako mlada, i da je sve što je trebalo da oprosti nekim ljudima, oprostila.
Nakon ovog intervjua mnogi mediji pogrešno su protumačili njene reči, pa su se tako pojavljivali brojni natpisi koji su naškodili njihovoj porodici. Zato je sada Jelena odlučila da stavi tačku na sve navode, i priznala da se pokajala zbog izgovorenih reči.
- Kajem se sada sa ove tačke gledišta, ishitreno sam rekla neke stvari koje su se drugačije protumačile- rekla je Vučkovićeva u emisiji “Pričaonica“ kod Sanje Ćulibrk pa dodala da je naštetila majci:
- Nekad smo ljuti na svoje roditelje u trenutku, pa kažemo nešto što ne mislimo. Moja majka nije ni za šta kriva, uvek je bila uz mene i sve što sam želela u životu i dobila sam od nje.
Jelena je zatim u “Pričaonici“ otkrila i šta joj je Goca rekla nakon spornog intervjua, i kakav su razgovor vodile.
- Ja sam se pogrešno izrazila tada, a neznajući pravu istinu. Sad znam da je moja majka sve vreme bila uz mene i borila se za mene, rodila me je jako mlada sa 19 godina. Sada shvatam njen put i nemam za šta da je krivim, a ljudi su shvatili da sam doživela traumu a nisam- zaključila je pevačica.
