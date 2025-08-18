Posle majčine smrti, Knez rasplakao porodicu, stiže ogromna radost, Tatjana na sedmom nebu

Pre samo dve nedelje Nenad Knežević Knez izgubio je voljenu majku.

"Majko, hvala ti za sve, sad odmori…. voleću te zauvek", napisao je Knez pored fotografije koja je rasplakala sve njegove pratioce, ali i šire.

Kako čovek nikada nije spreman na smrt svojih roditelja, posebno majke, Knez sada proživljava jednu veliku tugu koja nikada neće izbledeti. Utehnu mu pružaju ćerke, kao i izabranica Tatjana Tat sa kojom je dugi niz godina u stabilnoj emotivnoj vezi. Svadbu su najavljivali, nije se dogodila. Ali, kako je i sam Knez sada potvrdio u intervjuu za "K1", vreme za svadbu samo što nije!

- Mi imamo mnogo prijatelja, okupićemo dosta ljudi, mi ne možemo da pravimo neku malu svadbu, to je sigurno. U neko dogledno vreme će se desiti - potvrdio je Knez i priznao da će njegova svadba biti drugačija i autentična, jer on prvi ne voli ništa što je obično.

- Igrom slučaja poslednje tri godine, krenuo sam da pevam svadbe. Priznajem da ja to do tada nikada nisam radio. Ali sam eto igrom slučaja, poslednje tri godine, pevao na ogromnom broju svadbenih veselja. To je sasvim slučajno krenulo. Naime, ja sam bio gost na jednoj svadbi i na poziv jednog mog prijatelja i onda su ljudi to snimali i to je postalo viralno, mnogi su to videli, krenuli da me zovu i krenuo sam da radim širom regiona. Tako da sam puno svega video, i nekih neobičnih momenata na tim svadbama. A kako ja inače u životu ne volim ništa obično, tako da će naša svadba biti sigurno drugačija - otkrio je Knez, čiju svadbu javnost sa još većim nestrpljenjem iščekuje.










