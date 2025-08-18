Udala se ćerka Veselina Jevrosimovića, ponosni otac Taru odveo do oltara, venčanica kao iz bajke

Ćerka Veselina Jevrosimovića Tara (24) u vikendu koji je za nama stala je na ludi kamen. Prelepa ceremonija venčanja obavljena je u Čeneju, na luksuznom imanju, a venčanju su prisustvovali porodica kao i bliski prijatelji.
Ponosni otac, koji je Taru dobio u prvom braku sa Ines Pokimicom, svoju miljenicu je uz aplauz, i po koju suzu, ispratio do oltara. Mladina balska venčanica, sa dugim plaštom, ostavila je sve bez daha, dok je Tara uzbuđeno koračala ka svom budućem suprugu Pavlu kom je rekla "da".
Veselin je ćerku Taru dobio u braku sa svojevremeno veoma uticajnom manekenkom Ines, za kojom je uzdisao čak i Hulio Iglesias. Ines je postala je gospođa Jevrosimović i potpuno se povukla iz javnosti. Sada već bivša supruga Veselina Jevrosimovića, odlučila je da prezime koje nosi njena ćerka zadrži i nakon kraha braka.
Ines Jevrosimović uspešna je dizajnerka nakita i šešira, u koji ulaže svu svoju kreativnost i osećaj za stil. Njena lepota još uvek je nadaleko čuvena, godine kao da joj ne mogu ništa, a u ćerki Tari dobila je pravu naslednicu, koja neopisivo liči na nju.
Poznati srpski privrednik i uspeni biznismen Veselin Jevrosimović nakon razvoda od Ines, 2014. godine drugi put je postao otac. Jevrosimovićeva izabranica Anja Aleksić porodila se u Beogradu i na svet donela dečaka Damjana.
Kao i ćerkino venčanje ovog vikenda, i rođenje sina Veselin je slavio do kasno u noć.
Čestitamo!
