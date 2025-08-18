Glumac i voditelj Dragan Marinković Maca već desetak godina je u skladnom braku sa suprugom Jovanom, koja je od njega mlađa čak dve decenije.

Interesantno je da su u brak uplovili posle samo četiri meseca zabavljanja, a Maca je tada bez dileme znao da je pronašao ženu svog života. Ata Images/Antonio Ahel

- Ma kakva razlika u godinama? Meni je tek u decembru punih 14, ulazim u magareće godine. To su seljački folovi, nema to veze jedno sa drugim. Vi žene pre sazrevate od nas muškaraca, ozbiljniji ste igrači, muškarci nikad ne odrastu, samo se malo ugoje. Godine su nebitne, ili znaš ili ne znaš. Kad se završi, završi se, onda zbogom, sumnjam da je to zbog godina – izjavio je Maca za “Blic”.

Poznat po svom duhovitom, ali krajnje realnom, pogledu na život, Maca često deli detalje iz privatnog života na društvenim mrežama. Ovog puta iznenadio je javnost porukom koja otkriva kroz šta sve prolazi sa suprugom Jovanom:

- Ostali smo divni i nakon 102 prekida i 60 blokiranja, i 120 puta ‘Izvini, molim te’, i 7000 puta ‘Fališ’ - napisao je uz fotografiju svoje supruge i tako pokazao da ni njih dvoje nisu izuzetak kada su ljubavne drame u pitanju.

Jovana mu je ispod ove objave ostavila komentar: "Volim te", uz par emotikona koji plaču od smeha i crveno srce.

Podsetimo, ljubavna priča Dragana Marinkovića Mace i njegove supruge Jovane imala je i vrlo teške trenutke. Maca je ranije govorio o gubitku bebe, što je bio trenutak koji je obeležio njihov život.

- Jovani je bilo užasno. Morali smo i psihički da se "resetujemo" zbog tog gubitka. Morali smo posle toga da odemo na nekoliko meseci van Beograda kako bismo se sklonili od svega. Trebinje nam je bilo utočište četiri-pet meseci.Jovani sam u tim trenucima bio velika podrška. Teško je to podnela, jer joj je to bila i prva trudnoća. Nekako smo isplivali iz svega i idemo dalje. Grozno je što takvih slučajeva kao što je naš ima mnogo. Mnogo parova prolazi kroz tu agoniju. Ne znam da li je to od bombardovanja ili loše hrane - izjavio je glumac za "Premijeru". Antonio Ahel/ATAImages

Iako već ima dvoje dece iz prethodnog braka, Maca ne krije da mu je najveća želja da i sa Jovanom dobije decu.

- Ona zaslužuje da bude majka. Ja bih dvadesetoro dece, niko ne bi bio gladan. Najveća želja mi je da imamo 11 dece, fudbalski tim, da živimo na hacijendi, nas 13 za stolom - rekao je Maca.

Supruga Dragana Mace Marinkovića, Jovana, koja je po profesiji frizerka, osvojila je glumca iako je nakon razvoda tvrdio da se više nikada neće ženiti. Danas su među omiljenim parovima domaće javnosti, a Maca ističe da su upravo iskrenost, humor i spremnost na kompromis ključ njihove veze.









