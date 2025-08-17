Sin Darka Miličića prvak Evrope: Ponos nije dovoljno jaka reč!

Sin Darka Miličića, Lazar, nastavio je njegov košarkaški put, a mnogi kažu da će u budućnosti po sportskim uspesima prevazići i slavnog oca. Dušan Milenković/ATAImages

Lazar Miličić, kao član kadetske reprezentacije Srbije do 16 godina, stigao je do finalana Evropskog prvenstva i zlatne medalje. “Orlići” su, na turniru u Gruziji, pobedili Litvaniju 99:86 i tako se posle 18 godina vratili na tron Evrope.

Ponosni otac bodrio je sina sa tribina i među prvima čestitao mladim šampionima. Sreću nije krila ni majka Zorana, koja je objavila zajedničku fotografiju uz emotivnu poruku:

- Ponos nije dovoljno jaka reč. Moj sine, ti i tvoja ekipa ste pokazali srce, snagu i jedinstvo. Zlato na Evropskom prvenstvu – vaša krv, znoj i suze pretvoreni su u istoriju. Instagram/zoranam86

Darko Milačić rođen je u Novom Sadu pre 40 godina. Igrao je na poziciji centra. Izabran je kao drugi pik NBA drafta 2003. godine, od strane Detroit Pistonsa. SA njima je osvojio šampionsku titulu 2004.

Pored toga što je prvi Srbin koji je osvojio NBA titulu. Ujedno, on je i najmlađi igrač u istoriji NBA koji je postao šampion, budući da u to vreme nije još imao punih 19. godina.

Zorana i Darko Miličić venčali su se 2009. godine u Crkvi svetog Nikolaja u Sremskim Karlovcima.

Imaju troje dece: sinove Lazara i Luku i ćerku Laru. Ono što je on započeo u svetu košarke, po svemu sudeći nastaviće njegov sin Lazar. Instagram/zoranam86










