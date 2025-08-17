Defile glumačkih zvezda u Sarajevu: Skarsgord, Šerbedžija, Mićanović...

31. Sarajevo Film festival otvoren je svečanom ceremonijom u Narodnom pozorištu Sarajevo.
Najznačajnija kulturna manifestacija u ovom delu sveta, okupila je brojna glumačka imena reditelje i scenariste, koje su Sarajlije još jednom dočekale širom raširenih ruku.
Pročitajte Ovo je Vid, sin Slavka Štimca, neverovatno je koliko liči na slavnog oca
Na početku festivala prikazan je bosanskohercegovački film “Paviljon”, reditelja Dina Mustafića.
- Film nije luksuz već sredstvo da se izađe iz svakodnevice, da duboko reflektuje svet oko nas. Sarajevo nije samo filmski događaj već zajednička proslava kulture i ljudskog duha – poručio je direktor festivala Jovan Marjanović.
Sarajevo Film Festival je priznanje “Počasno srce Sarajeva” dodelilo švedskom glumcu Stelanu Skarsgordu za izuzetan doprinos filmskoj industriji i izuzetnu glumačku karijeru.
Crvenim tepihom prošetale su brojne glumačke zvezde, kao i ličnosti iz javnog života, koje su posetioci pozdravili aplauzom i ovacijama.
Među gositma festivala našli su se: Rade Šerbedžija, Goran Bogdan, Dragan Mićanović, Marko Janketić, Branka Petrić, Zijah Sokolović, Rambo Amadeus...
