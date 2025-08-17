Defile glumačkih zvezda u Sarajevu: Skarsgord, Šerbedžija, Mićanović...

31. Sarajevo Film festival otvoren je svečanom ceremonijom u Narodnom pozorištu Sarajevo.

Najznačajnija kulturna manifestacija u ovom delu sveta, okupila je brojna glumačka imena reditelje i scenariste, koje su Sarajlije još jednom dočekale širom raširenih ruku.

Na početku festivala prikazan je bosanskohercegovački film “Paviljon”, reditelja Dina Mustafića.

- Film nije luksuz već sredstvo da se izađe iz svakodnevice, da duboko reflektuje svet oko nas. Sarajevo nije samo filmski događaj već zajednička proslava kulture i ljudskog duha – poručio je direktor festivala Jovan Marjanović.

Sarajevo Film Festival je priznanje “Počasno srce Sarajeva” dodelilo švedskom glumcu Stelanu Skarsgordu za izuzetan doprinos filmskoj industriji i izuzetnu glumačku karijeru. 31st Sarajevo Film Festival, 2025 (C) Obala Art Centar

Crvenim tepihom prošetale su brojne glumačke zvezde, kao i ličnosti iz javnog života, koje su posetioci pozdravili aplauzom i ovacijama.

Među gositma festivala našli su se: Rade Šerbedžija, Goran Bogdan, Dragan Mićanović, Marko Janketić, Branka Petrić, Zijah Sokolović, Rambo Amadeus... 31st Sarajevo Film Festival, 2025 (C) Obala Art Centar










