Preminuo Den Tana, čovek koji je živeo holivudski san!

Dobrivoje Tanasijević, poznatiji kao Den Tana, napustio nas je u 90. godini Pred kraj života borio se sa teškom bolešću, a preminuo je u jednoj privatnoj bolnici.

Američki biznismen srpskog porekla jedan je od retkih ljudi sa ovog podneblja koji je živeo holivudski san. Njegov život bio je uzbudljiviji od mnogih filmova holivudske produkcije.

U njegovoj zvaničnoj biografiji navodi se da je bio ugostitelj, sportski radnik, filmski glumac i producent.

U mladosti je igrao fudbal u Belgiji, Nemačkoj, Kanadi... Emigrirao je u Ameriku gde se brzo prilagodio novom životu i napravio impresivnu karijeru. Posvetio se glumi i produkciji filmova, a svetsku slavu i bogatstvo doneo mu je restoran “Den Tanas” , omiljeno mesto holivudskih zvezda sa kojima je bio blizak prijatelj.

U prvom braku dobio je ćerke Gabrijelu i Katerinu, na koje je bio neizmerno ponosan.

Drugi put se oženio u 71. godini, sa Biljanom, koja je bila tri i po decenije mlađa od njega.

- Iako sam stariji od nje 34 godine, verujte mi da ona ne može da prati moj tempo. Prvo sam upoznao i zaljubio se u njenu majku, a onda sam se na kraju oženio njom. Čim sam video koliko je divna njena mama, znao sam da će Biljana biti odlična žena. Kada smo se venčavali, pravili smo dve svadbe. Prva je bila pred matičarem u jednom hotelu u Rakovici, a nakon toga imali smo budističku svadbu pošto je ona budista. Mada ne delimo ista verska opredeljenja, želeo sam da je ispoštujem. Planiram da se, kada budemo slavili deset godina braka, venčamo i u crkvi, pošto tu ceremoniju još nismo obavili – govorio je Den Tana. Antonio Ahel/ATAImages

Kada je odlučio da proda restoran, početna cifra bila je 4 miliona dolara. Želeo je da ga proda menadžeru restorana, ali na kraju ipak nisu sklopili posao.

- Priča o prodaji se pročula i u tih nedelju dana mnogisu se takmičili ko će dati veću ponudu. Prodao sam ga jednoj dami, za mnogo više od moje početne cene. Imao sam samo jedan uslov, a to je da ne može da otpusti nijednog zaposlenog narednih 5 godina - otkrio je svojevremeno za Blic Biznis.

Odlični prijatelji bili su mu Džejms Vuds, Rik Hilton – otac Paris Hilton, Rejf Fajns, Majkl Kejn... Dušan Milenković/ATAImages









