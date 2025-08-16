Sarajevo Film Festival otvoren je sinoć glamuroznim crvenim tepihom i svetskom premijerom bosanskog filma „Paviljon“, a jedan od glavnih utisaka večeri bio je dolazak muzičara i kantautora Filarrija. Na svom drugom pojavljivanju na SFF-u, Filarri je potpuno zasenio prisutne – pojavivši se u odelu koje je sam kreirao i sašio, ostavio je publiku i fotografe bez daha.
„Sarajevo Film Festival nije samo glamur i crveni tepih, to je susret ideja i generacija. Moj povratak ovde je potvrda da umetnost i dalje spaja ljude. Film ‘Paviljon’ nas tera da se nasmejemo, ali i da se suočimo sa istinom o društvu u kojem živimo,“ izjavio je Filarri nakon projekcije.
Film „Paviljon“ reditelja Dine Mustafića kroz crni humor priča o grupi starijih ljudi koji dižu pobunu u domu za stare. Publika je premijeru ispratila sa snažnim emocijama, a atmosfera u Narodnom pozorištu bila je na vrhuncu.
I dok festival traje, već je jasno – crveni tepih će dugo pamtiti Filarrija i njegovo unikatno modno izdanje, a „Paviljon“ je već ušao u razgovore kao jedno od najhrabrijih ostvarenja godine.
Pročitajte još
Zorica Brunclik i Kemiš na medenom mesecu: Put u Veneciju obnovio strasti
Zorica Brunclik i Kemiš obnovili zavete u Veneciji nakon 40 godina, deca im poklonila romantično putovanje iz snova
16/08/2025Saznajte više
Filarri blistao na crvenom tepihu Sarajevo Film Festivala
Filarri blistao na crvenom tepihu Sarajevo Film Festivala
16/08/2025Saznajte više
Merjem Uzerli proslavila rođendan, izgled i krštenica se uopšte ne slažu
Merjem Uzerli proslavila 42. rođendan pre nekoliko dana
16/08/2025Saznajte više
Šumaherova supruga slomljena i razočarana: Bacila sam svoj život u smeće zbog njega, zabio mi je nož u srce
Šumaherova supruga posle godinu dana otkako je on priznao da je homoseksualac otvorila je dušu i iskreno priznala kako se sada oseća
16/08/2025Saznajte više
Dubravka Mijatović otkrila razlog napuštanja Srećnih ljudi: Počeo je da mi uništava život
Dubravka Mijatović je iz ovog razloga napustila seriju "Srećni ljudi", niko nije ni slutio šta se dešava iza kamera
16/08/2025Saznajte više
Svekrva Verice Rakočević o braku sina jedinca: Mužu nisam znala kako da kažem
Svekrva Verice Rakočević od nje je mlađa dve godine, snaju obožava
15/08/2025Saznajte više
Komentari (0)