Zorica Brunclik i Kemiš na medenom mesecu: Put u Veneciju obnovio strasti

Venecija je ovih dana postala domaćin jednoj od najlepših romantičnih priča sa domaće scene jer su Zorica Brunclik i Kemiš obnovili zavete na mestu gde ljubav ima poseban miris, a vreme tiho teče.

Zorica Brunclik, legendarna pevačica narodne muzike i njen suprug, umetnik i producent Miroljub Aranđelović Kemiš, obeležili su četiri decenije ljubavi u posebnom ambijentu, zahvaljujući iznenađenju koje su im priredila deca. Instagram/@zoricabrunclik_official

Putovanje u Veneciju i boravak u ekskluzivnom hotelu "The Gritti Palace", gde noćenje košta više od 1.500 evra, je romantičan poklon koji su im darovala njihova deca.

Fotografije sa putovanja Zorica je podelila na društvenoj mreži Instagram, a pratioci su imali priliku da vide da kada su Zorica i Kemiš ušli u svoju prostranu sobu sa pogledom na Veliki kanal, tamo su ih dočekali šampanjac, jagode u čokoladi i emotivna poruka njihove dece:

„Od srca čestitamo na 40 godina ljubavi, uživajte u medenim danima! Sa puno ljubavi, vaša deca“ - glasila je poruka. Instagram/@zoricabrunclik_official

Tokom boravka, Zorica Brunclik i Kemiš su se vozili gondolom kroz kanale, šetali mostovima i nazdravljali zalascima sunca.

"Venecija nas je dočekala u svom najlepšem izdanju, a u srcu - samo ljubav. Poklon naše dece -putovanje za pamćenje povodom obnove naših zaveta. Ljubav se ne meri godinama, već trenucima koje zajedno stvaramo", poručila je Zorica ispod objave na svom profilu, dok uživa sa Kemišem.

Par odavno važi za simbol nežne ljubavi na domaćoj estradi a sada, kada su Zorica Brunclik i Kemiš obnovili zavete posle 40 godina ljubavi, mnogi pred sobom imaju potvrdu da ljubav uvek nađe način da preživi. Instagram/@zoricabrunclik_official









