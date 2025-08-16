Vesna i Đole zajedno su dve decenije, pred matičara nisu stali, a evo i kada će

Iako su Vesna i Đole Đogani zajedno dvadeset godina i imaju dvoje dece, malo je onih koji znaju da nikada nisu izgovorili sudbonosno „da“. Njihova veza preživela je izazove, razliku u godinama ali i neobične životne preokrete.



U domaćem šou-biznisu retko koji par uspe da održi ljubav više od dve decenije, ali Vesna i Đole Đogani očigledan su primer da je skladna zajednica moguća i bez venčanog lista. Luka Šarac

Njihova veza počela je 2003. godine, a i danas izgledaju zaljubljeno kao prvog dana. Iz te ljubavi imaju i dvoje dece, sina Adriana i ćerku Lauru.



- Mi nismo zaljubljeni kao prvog dana, ne. Mi se cenimo, volimo i poštujemo, strast postoji, ali u nekoj drugačijoj formi - iskreno je priznala Vesna i poručila da papir nije merilo ljubavi.

Pre nego što je uplovio u vezu sa Vesnom, Đole je bio u braku sa koleginicom Slađom Delibašić, sa kojom ima dve ćerke, Marinelu i Silviju.

Instagram/@djoganivesna

Jedan od velikih izazova kroz koje je prošla ljubav Vesne i Đoleta bio je momenat kada je iste godine postao i deda i otac. Upravo Silvija je 2013. godine postala majka male Tie, a samo nekoliko meseci kasnije, Vesna je rodila Lauru. Tako je Đole, u kratkom razmaku, postao i deda i otac.



Razlika u godinama između Vesne i Đoleta iznosi skoro dve decenije, ali ona ne utiče na njihovu svakodnevicu. Komšije kažu da su vredni, posvećeni i stalno u pokretu, prijatni ljudi, žive kao sav normalan svet. Vesna vodi domaćinstvo, odgaja decu i, kako svi primećuju, izgleda bolje nego ikad.



Na Instagramu je nedavno podelila fotografije sa jahte koje su oduševile pratioce – vitka figura, zategnute obline i osunčana koža pokazuju da Vesna i te kako vodi računa o sebi. Balansirana ishrana, fizička aktivnost i pozitivan duh njen su recept za izgled koji osvaja, naročito Đoleta... već dvadeset godina. Instagram/@djoganivesna

Iako su mnogi mislili da će se venčati, Đole je jednom prilikom otkrio da to ne planiraju: "Oženio sam se jednom, jednom sam se razveo, i na tome bih završio sve".

Malo ko zna da Vesna i Đole uprkos dugogodišnjoj ljubavi nikada izgovorili sudbonosno „da“, ali i da je glavni krivac za to upravo ona.

- Zato što nećemo, ja neću, ne pada mi na pamet! Na žalost to su neke stvari koje nas ograničavaju. Ljudi se nekako drže toga kao da je to jako važno, prave ogromne svadbe i puno toga tu bude, a život je zapravo ono što se posle dešava u životu. Ranije sam čak imala strah od toga, da bi to možda prekinulo naše trajanje i ljubav, strast i sve ostalo. Sada sam u fazonu da mi to neće potvrditi ljubav i poštovanje - rekla je Vesna ranije za “Grand”.

Na pitanje zašto još nisu stali pred matičara, denser je odgovorio da mi je i bez papira lepo.

- Nama je lepo ovako. Sad kao potpišeš papir, kao ugovor neki. To sam jednom već uradio, ali to nije garancija za sreću. Ne dobijamo ništa time, a što se tiče pravnih stvari, ona ima pravo na sve – zaključio je Đole Đogani.

Njihova priča pokazuje da ljubav ne treba da bude na papiru da bi trajala, pravi potpis i pečat su poverenje, podrška i posebni trenuci koji se pamte srcem.









