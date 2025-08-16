Merjem Uzerli proslavila rođendan, izgled i krštenica se uopšte ne slažu

Merjem Uzerli, koju je publika zavolela ulogom sultanije Hurem u seriji "Sulejman Veličanstveni", pre četiri dana proslavila je rođendan. Umesto glamurozne zabave i reflektora, Merjem je odlučila da ovaj poseban dan provede u krugu svojih najmilijih.
Na proslavi koju je čuvene turske sultanije, organizovala povodom 42. rođendana bili su njena sestra, roditelji i obe ćerke, a atmosfera je, sudeći po fotografijama, bila ispunjena smehom, zagrljajima i nežnim porodičnim trenucima.
Na stolu su dominirale elegantne rođendanske torte sa slikama članova njene porodice, a prostorija je bila ukrašena cvećem i balonima u zlatnim tonovima.
Slavljenica je blistala u zlatnoj haljini, a sa sestrom Džanan pozirala je nasmejana od uha do uha. I sestra slavne sultanije Hurem imala je haljinu u zlatnim tonovima, a obe su pozirale bosonoge, dokazujući koliko je atmosfera u domu povodom rođendana bila opuštena.
Džanan Uzerli, sestra popularne Hurem, takođe se bavi umetnošću. Ipak, ona se nije opredelila za glumu, već za muziku; ima svoj džez-bend sa kojim uspešno nastupa po Nemačkoj.
Poput slavne sestre, i Džanan ima veliki broj pratilaca na Instagramu, gde najčešće objavljuje fotografije sa članovima porodice, kao i one sa nastupa.
Pored Džanan, rođendanskoj proslavi prisustvovali su i roditelji slavljenice - majka Ursula i otac Husein.
I njih dvoje su bili u zlatnim tonovima, baš kao i ćerkice slavne glumice, Lara i Lili, koje su uživale u toploj porodičnoj atmosferi.
Merjem je na društvenim mrežama zahvalila svima na čestitkama i poručila da joj je najveći poklon upravo vreme provedeno sa onima koje voli.
