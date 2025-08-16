Dubravka Mijatović otkrila razlog napuštanja Srećnih ljudi: Počeo je da mi uništava život

Dubravka Mijatović svoje prve glumačke izazove prihvatila je zajedno sa ulogom Đine u jednoj od najgledanijih i kultnih serija "Srećni ljudi". Iako su je svi zavoleli kao vrcavu i opasnu studentkinju medicine, ona je projekat urbzo napustila, a tek nedavno otkrila je koji je pravi razlog što je u jeku popularnosti poželela da ode iz serije.
Kako je istakla, nije napustila zbog malog honorara kao neke njene kolege, već zbog nečeg drugog:
- Morala sam da pobegnem od stalnih dobacivanja na ulici: "Điki, Điki!". To je počelo da mi uništava život. Ako glumac želi da se oproba u drugim žanrovima, onda je to bila dobra odluka. Bila sam poštena prema sebi, publici i kolegama - rekla je Dubravka svojevremeno.
Glumica je otkrila i da su uslovi rada u serijama tog tipa neizvesni.
- Kod maratonskih serija dobijemo scenario samo za prvih desetak epizoda. Kasnije ne znamo u kom pravcu će se lik razvijati. Uloga Đine mi više nije odgovarala, i mislim da sam postupila ispravno - objasnila je tada ona i istakla da visina honorara nije uticala na njenu odluku.
- Pričalo se da sam otišla zbog male zarade, ali to nije istina. Da mi je novac bio prioritet, ne bih se okrenula pozorištu, koje je znatno slabije plaćeno - otkrila je glumica.
Dubravka smatra je da je učinila pravu stvar i da je dala prostora drugim glumcima, a ona je nastavila karijeru kako je želela.
Podsećanja radi, nakon što je Dubravka napustila seriju na njeno mesto je došla koleginica Jugoslava Drašković koja je nastavila da tumači lik Đine.
- Kako sam dobila ulogu Čarlijeve pacijentkinje pojma nemam, stvarno se ne sećam. Ja sam igrala u pozorištu “Puž” i to mi je bio jedan od prvih glumačkih zadataka kod Branka Kockice i Cace Aleksić, pa su me oni predložili da u Pozorištu na Terazijama igram u predstavi “Šta je sobar video”.
U njoj me je zapazio reditelj Slobodan Šuljagić i kada su dve naše divne glumice Tanja Bošković i Dubravka Mijatović odlučile da odu iz serije, on me se setio i pozvao me je.
Sećam se da sam mu rekla da sam ja već igrala epizodnu ulogu u ovoj seriji, ali on mi je tvrdio da se toga neće niko setiti, jer je to bila samo jedna scena. Otišla sam na razgovor kod producenta Zorana Jankovića, vrlo brzo smo se dogovorili i tako je sve krenulo - rekla je ona nedavno za "Blic".
