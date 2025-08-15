Autorka i voditeljka emisije "RTS Ordinacija" na Javnom servisu, Marija Popović doživela je saobraćajnu nezgodu juče u Beogradu. Na sreću, nije bilo povređenih, a voditeljka se oglasila na Instagramu i poručila da se oseća dobro.
Voditeljka se odmah nakon udesa oglasila na svom Instagram profilu i navela da je dobro, kao i šta se desilo. Šteta je velika, a prednji delovi automobila su smrskani. Srećom, naša poznata voditeljka je dobro.
Pročitajte Za decu nikad nije kasno - Marija Popović (40) o proširenju porodice
- Doživeh prvi sudar u životu. Bože, hvala ti što si nas sačuvao – napisala je Marija Popović i poslala važnu poruku svim vozačima:
- Vruće je, čuvajte se u saobraćaju, vozači su dekoncentrisani.
Pročitajte još
Voditeljka Marija Popović imala udes, prednji deo automobila uništen
Popularna voditeljka Marija Popović na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj se može videti da je u Beogradu imala saobraćajnu nezgodu
15/08/2025Saznajte više
Katja Gobeljić mamu prati u stopu, Katarina Grujić oduševila fotografijom sa ćerkom
Katarina Grujić sa ćerkom zajedno na nastupima tokom sezone u Crnoj Gori
15/08/2025Saznajte više
Malo ko zna da je OVA glumica supruga Branka Jankovića, sreću su stvorili sa troje dece daleko od Beograda
Branko Janković porodičnu oazu mira stvorio je u selu Gunjaci
14/08/2025Saznajte više
Nikola 211 cm, a Natalija Jokić?! Evo koliko je supruga najboljeg košarkaša sveta niža od njega
Natalija Jokić niža je od supruga skoro 40cm
14/08/2025Saznajte više
Vanbračni sin Arnolda Švarcenegera bio je klinac s viškom kilograma, danas izgleda bolje nego ikad
Vanbračni sin Arnolda Švarcenegera, Džozef Baena, pokazao isklesano telo – fanovi tvrde da je isti otac
14/08/2025Saznajte više
Objava Nikoline Pišek zbunila pratioce: Kome se obraća?
Objava Nikoline Pišek sa letovanja u Palermu izazvala sumnje i komentare
14/08/2025Saznajte više
Komentari (0)