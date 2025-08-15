Autorka i voditeljka emisije "RTS Ordinacija" na Javnom servisu, Marija Popović doživela je saobraćajnu nezgodu juče u Beogradu. Na sreću, nije bilo povređenih, a voditeljka se oglasila na Instagramu i poručila da se oseća dobro.

Voditeljka se odmah nakon udesa oglasila na svom Instagram profilu i navela da je dobro, kao i šta se desilo. Šteta je velika, a prednji delovi automobila su smrskani. Srećom, naša poznata voditeljka je dobro.

- Doživeh prvi sudar u životu. Bože, hvala ti što si nas sačuvao – napisala je Marija Popović i poslala važnu poruku svim vozačima:

- Vruće je, čuvajte se u saobraćaju, vozači su dekoncentrisani. Instagram









