Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
Voditeljka Marija Popović imala udes, prednji deo automobila uništen

Voditeljka Marija Popović imala udes, prednji deo automobila uništen

Autor: | 15/08/2025

0

Autorka i voditeljka emisije "RTS Ordinacija" na Javnom servisu, Marija Popović doživela je saobraćajnu nezgodu juče u Beogradu. Na sreću, nije bilo povređenih, a voditeljka se oglasila na Instagramu i poručila da se oseća dobro.

Voditeljka se odmah nakon udesa oglasila na svom Instagram profilu i navela da je dobro, kao i šta se desilo. Šteta je velika, a prednji delovi automobila su smrskani. Srećom, naša poznata voditeljka je dobro.

Pročitajte Za decu nikad nije kasno - Marija Popović (40) o proširenju porodice

- Doživeh prvi sudar u životu. Bože, hvala ti što si nas sačuvao – napisala je Marija Popović i poslala važnu poruku svim vozačima:

- Vruće je, čuvajte se u saobraćaju, vozači su dekoncentrisani.

Instagram

 

 

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Stana Luković Instagram
Tagovi: Marija Popović saobraćajna nezgoda udes voditeljka marija popović

Pročitajte još

Najnovije vesti