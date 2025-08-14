Lazar Ristovski ne izlazi iz teretane, pogledajte kako sada izgleda

Lazar Ristovski ima 73 godine, ali njegov način života razbija sve predrasude o starenju. Dok njegovi vršnjaci biraju mir i povlačenje u sebe, srpski glumac pokazuje šta znači živeti punim plućima - aktivno, zdravo i "pred očima sveta".
Na najnovijoj fotografiji sa letovanja u Grčkoj, koju ju je podelio na Instagramu, Lazar Ristovski meditira kraj bazena.
Bez majice i trunke kompleksa, bez pokušaja da se dopadne ikome, Ristovski je jednostavno svoj u formi koja prkosi svakom stereotipu.
Ipak, ovo nije slučanost, ovakva forma je rezultat posvećenosti i redovne nege - tela, uma i duha. Ristovski ustaje rano, vežba, piše, stvara, i nipošto ne živi „penzionerski“.
I eto rezultata, njegovo telo je ogledalo njegove discipline – ne toliko zbog sujete, koliko zbog zahvalnosti životu i odgovornosti prema sebi.
Publika ga pamti po teškim i moćnim ulogama, ali privatno Ristovski sve češće pokazuje da neguje lakoću i zdrav duh. Lazar Ristovski ima 73 godine i ne povlači se pred životom, već ostaje prisutan i beskompromisno takav kakav jeste.
Ova letnja fotografija Lazara Ristovskog nije samo još jedana objava zarad popularnosti na mrežama, to je poruka - ne prestajte da živite sve dok ste živi.
