Objava Nikoline Pišek zbunila pratioce: Kome se obraća?

Ovih dana Nikolina Pišek letuje u Palermu, a njene fotografije sa odmora na Siciliji pokrenule su lavinu komentara i tumačenja.

Voditeljka je na Instagramu podelila fotografije sa ćerkom Una Sofijom i atmosferom sa ulica Palerma, a objava Nikoline Pišek, za koju je poslužio stih, zbunila je mnoge i podstakla nagađanja: da li je to skrivena poruka bivšima. Instagram/@nikolinapisek

Uz nekoliko fotografija sa odmora, Nikolina je napisala: “Sunce je čulo od brbljive kume Meseca da ga treba učiniti ljubomornim kad se sretnu stomak uz stomak.”

Za većinu pratilaca poetična objava popularne voditeljke je potpuna enigma. No, reč je o stihu na sicilijanskom dijalektu, ali mnogi misle da je u pitanju tiha poruka onima koji je prate sa strane?

U komentarima su se odmah pojavile različite interpretacije. Neki tvrde da je reč o metafori kojom Nikolina Pišek poručuje da je došlo vreme za novi početak. Instagram/@nikolinapisek

Drugi veruju da voditeljka suptilno aludira na prošlost, na porodične odnose koji su i dalje tema tabloida – posebno one sa porodicom pokojnog supruga Vidoja Ristovića, koji je umro početkom maja 2022. Dok je za neke objava Nikoline Pišek diskretna poruka bivšima, neki pratioci u svemu jednostavno vide lepotu - voditeljkinu, ali i atmosfere Palerma.

Podsetimo, Nikolina se udala za Vidoja u septembru 2013. godine, u Monte Karlu. O toj svadbi se u Srbiji danima pričalo jer je trodnevno slavlje, navodno, koštalo 400.000 evra. Una Sofija, njihova ćerka, rođena je 2. decembra 2014. godine.

Bilo kako bilo, Nikolina je još jednom uspela da skrene pažnju na sebe, ne direktno, bez prsta u oko, ali dovoljno da svi pričaju o tome gde je i šta radi.









