Veljko Ražnatović doveo posebnog gosta na Marakanu zajednička fotografija ne prestaje da se komentariše

Sinoć je Crvena Zvezda igrala nerešeno u kvalifikacionoj utakmici za plasman u Ligu šampiona protiv poljskog Leha, a Marakana je bila ispunjena do poslednjeg mesta.

Delije su bile u transu nakon sjajne partije crveno - belih a među njima i Veljko Ražnatović i Dušan Mihajlović, sin legendarnog Siniše Mihajlovića. Dušan Milenković/ATAImages

Njih dvojica zagrljeni su pozirali pred početak utakmice sa tribine. Veljko je zagrlio Dušana, a obojica su slali pozdrav Srba, tri prsta, prenosi "Telegraf".

Inače i Ražnatoviću i Mihajloviću je ljubav prema Zvezdi, porodična. Dok je Veljkov otac bio zakleti Delija, Siniša je jedna od najvećih Zvezdinih zvezda.

Osim toga Cecin naslednik doveo je i najstarijeg sina Željka u ložu pomenutog stadiona kako bi zajedničkim snagama bodrili omiljeni fudbalski klub.

Dečak iako veoma mali bio je najglasniji na tribini, radovao se svakom golu i bravuri fudbalera Crvene Zvezde, a tata je objavio zanimljiv video-zapis na Instagramu.

Ražnatović baš kao i Mihajlovićevi sinovi je vatreni Delija te nas ne iznenađuje što su se momci sreli upravo na utakmici omiljenog kluba.

Dušan će još nekoliko dana boraviti u rodnoj zemlji njegovog oca, posetiće baku Viktoriju u Novom Sadu kao i strica Dražena, a možda mu se pridruži još neko od braće ili sestara.

Da je pravu stvar Miha za života uradio upravo ovo je dokaz. Njegovi naslednici iako su rođeni u Italiji, majka im je rodom iz te zemlje nikada neće zaboraviti očeve korene, te koriste svaki slobodan trenutak da dođu u Srbiju, Beograd ili Novi Sad gde uživaju u svemu.









