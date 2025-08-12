Megan Markl iznenadila Kloi Kardašijan, poseban poklon stigao na kućnu adresu

U svetu slavnih, gde skupa roba najlakše dostupna, sitnice često govore jezikom velikih gestova. Megan Markl to dobro zna i zato uspeva da svoje prijatelje iznenadi i razmazi baš sitnicama (koje puno znače).
Vojvotkinja od Saseksa, Megan Markl poklonila je Kloi Kardašijan raskošnu korpu sa proizvodima svog lifestyle brenda “As ever”, i time izazvala veliku pažnju na društvenim mrežama.
Na Instagram storiju, Megan je podelila fotografiju korpe ispunjene slatkim paprikama, kukuruzom, bundevom, raznobojnim cvećem, dve boce rose vina As ever rosé i teglom meda istog brenda. Uz fotografiju je dodala emotikone belih srca i poruku: „Hej, hej, sve moje devojke na K“.
Ovaj poklon stigao je samo nekoliko dana nakon što je brend Megan Markl predstavio svoje novu seriju 2024 Napa Valley Rosé, vina opisanog kao savršeno izbalansiranog s blagim voćnim tonovima, a inspirisano provansalskim stilovima.
Pročitajte Mnogi su držali dijete i skidali kilograme, ali niko kao Kim Kardašijan! Njeno telo je neprepoznatljivo! (foto)
Ovo nije prvi put da Megan poklanja proizvode iz svoje kolekcije slavnim prijateljima. Ranije su slične poklone dobile i Kris Džener, Anin Bing i Zoi Saldana.
Megan je poznata kao osoba koja veliku pažnju posvećuje detaljima, kroz jednostavan i inspirativan pristup životu. A samopromocija joj zaista ide od ruke - Megan Markl poklonila je Kloi Kardašijan zaista koristan poklon koji će, po svemu sudeći, u roku od 24 sata svoje mesto naći na trpezarijskom stolu.
