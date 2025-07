Ni Los Anđeles, ni Dubai: Ovo je omiljena destinacija Bogdana Bogdanovića, ima samo 1000 stanovnika

Bogdan Bogdanović, koji će za manje od mesec dana proslaviti 33. rođendan, jedan je od najpoštovanijih i najvoljenijih košarkaša Srbije. Za to ima pregršt razloga – od njegovog zalaganja na terenu do skromnosti u privatnom životu. Photo by Gregory Shamus/Getty Images

U Americi, gde je ostvario zapaženu NBA karijeru, živi još od 2014. Pet godina je nastupao za tim Atlanta hoksi, a od skoro nosi dres kluba Los Anđeles klipersi.

Sa reprezentacijom Srbije mnogo puta je obradovao građane Srbije, a novi podvizi tek mu predstoje.

Uprkos činjenici da veći deo godine provodi u inostranstvu, a bio je u prilici i da vidi neke od najlepših svetskih destinacija, Bogdan ne može bez rodnog kraja. Bolje rečeno, ne zaboravlja odakle potiču njegovi roditelji.

- Volim da odem u Plužine, to je rodno mesto mojih roditelja. Kad god tamo odem osetim energiju Plužina. Imam utisak kao da su mi svi rod, jer svi znaju sve o meni – rekao je u jednom intervjuu Bogdan, a na pitanje koje mu je omiljeno mesto za letovanje, bez dileme je odgovorio – Plužine.

Ta izjava može se čuti i na Instagram profilu park_prirode_piva.

Prema zvaničnim informacijama, Plužine je grad i sedište istoimene opštine u Crnoj Gori, na samoj obali Pivskog jezera. Popis iz 2023. godine registrovao je nešto više od hiljadu stanovnika.