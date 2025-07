Ništa više neće biti isto: Ovaj septembar Nataši Bekvalac donosi najveće promene, na to niko nikada nije spreman

Nataša Bekvalac prethodnih meseci vredno je radila na pripremi novog albuma koji će uskoro prezentovati publici posle devet godina diskografske pauze.

Kako je pre nekoliko nedelja otkrila pratiocima na Instagramu, sve je završeno, spotovi snimljeni, ostalo je još samo da se pusti u prodaju i predstavi, što će verovatno biti za njen 45. rođendan, 25. septembra. Antonio Ahel/ATAImages

Ovih dana novosadska Barbika uživa na jadranskom primorju gde istovremeno odmara sa ćerkama ali i nastupa, baš onako kako joj najviše odgovara.

Iza nje je veoma turbulentan period života o kojem nije želela preterano da govori za medije, a ono što novinari nisu mogli a da je ne pitaju kako to da je na društvenim mrežama osvanula zajednička fotografija nje i bivšeg supruga Danila Ikodinovića.

Kada im je mezimica Hana Ikodinović je maturirala, ispratili su je na matursko veče. Sa njima je bilani Hanina mlađa sestra Katja, a niko od njih nije skidao osmeh sa lica.

- To je želja moje ćerke da se fotografija pojavi. Ona je verovatno imala svoje razloge zašto je to želela, a ja ću, kao i do sada, uvek i sve raditi za svoju decu iako mi možda u tom trenutku nešto prija više, a nešto manje, ali deca prvo i pre svega - izjavila je Bekvalčeva za K1.

Baš zato što ispunjava sve želje njenih naslednica, ovog leta su kako je i sama rekla prava tročlana raspuštena banda jer se od ovog septembra sve drastično menja u njihovim životima.

- Sad smo raspuštena banda, od kraja septembra Hana ide na studije, Keti mi kreće u prvi razred. To su velike promene, meni ujedno i izlazi album.

Znači svaka na svom frontu treba da bude hrabra, odgovorna i dosledna - rekla je pevačica za pomenutu televiziju.

Instagram