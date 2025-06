Zauvek nas je napustila čuvena Cana Fontana: Glumica Žiža Stojanović preminula u 95. godini

Preminula glumica Žiža Stojanović

Glumica Žiža Stojanović preminula je u 95. godini. Antonio Ahel/ATAImages

Rođena je 19. novembra 1930. godine u Beogradu. Nakon Drugog svetskog rata upisala je Treću žensku gimnaziju i učlanila se u KUD “Abrašević”. Prošla je audiciju i dodeljena joj je uloga Koštane, tako je počela njena glumačka karijera.

Glumila je u brojnim filmovima, serijama i pozorišnim predstavama, a publici je posebno pamti kao kelnericu Canu Fontanu iz serije “Srećni ljudi”, koja se trenutno prikazuje na RTS-u.

Žiža Stojanović pohađala je Glumačku školu u Novom Sadu, a posle školovanja postala je član Narodnog pozorišta u Ništu. Tamo je upoznala kolegu Vladislava Matića, sa kojim je uplovila u bračne vode.

- Srećna sam žena. Moja ćerka Sanja je pravnik, udata za sportskog lekara Dušana Ugarkovića. Imam unuke Anu i Uroša. Jedini trn na mom ružama posutom životnom putu je što do sada nisam uspela da ostvarim nacionalnu penziju kao zasluženi umetnik. Neko od nadležnih to koči, ali se nadam da ću doživeti 100 godina i do tada dobiti nacionalnu penziju. Bar ću ući u Ginisovu knjigu rekorda – rekla je u jednom intervjuu.

Nažalost, njena ćerka je preminula pre nekoliko godina, a od te tragedije glumica se nikad nije oporavila.

Vest o smrti Žiže Stojanović objavio je njen prijatelj Goran Stojićević Karamela.

Opelo će se održati 30. juna u 13,30 časova na Novom groblju u Beogradu.

Youtube Screenshot/RTS