Zbogom Monako! Porodica Đoković seli se u Grčku, izabrali školu za decu

Novak Đoković se, posle Rolan Garosa, sprema za Vimbldon, ali to nije “goruća” tema kada je reč o našem teniseru. Photo by Quinn Rooney Getty Images

Evropski sportski portali ovih dana bruje o tome da porodica Đoković napušta Monako, gde im je prethodnih godina bila stalna adresa. Ubuduće će, kako se navodi, dom biti na jugu Evrope.

Grčka “Gazeta” tvrdi da Novak Đokovć planira da se preseli u Atinu. Budući da namerava da postane stalni stanovnik te zemlje, sastao se i sa premijerom Kirjakosom Micotakisom.

Mediji prenose da je porodica Đoković ovih dana u Atini gde će kupiti kuću, a navodno su već izabrali i školu koju će od jeseni pohađati Stefan i Tara.

Iako zvanične potvrde, za sada nema, upućeni tvrde da će do preseljenja doći vrlo brzo, najkasnije posle US Opena. Photo by Pascal Le Segretain Getty Images