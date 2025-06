Razveli se Keba i Olja zbog NJE

Keba i Olja su se razveli pre nekoliko godina

Kažu da ništa ne traje večno, pa ni ljubav. Svedoci smo da se zakletva „dok nas smrt ne rastavi” sve češće krši i da brakovi za koje smo verovali da su najstabilniji i najjači padaju na ozbiljnijim preprekama. Sezona estradnih razvoda je u punom jeku, međutim, ne prate svi trendove.

Dragan Kojić Keba i njegova Olja prethodne godine proslavili su četiri decenije braka. Supruga popularnog pevača je tada na Fejsbuku objavila zajedničku fotografiju, uz koju je napisala „Naših 40 godina”.

Na ludi kamen stali su davne 1984, dobili dvoje dece – sina Igora, fudbalskog menadžera, i ćerku Natašu, koja se bavi muzikom i već godinama živi u Sjedinjenim Državama.

Međutim, Keba ima i vanbračno dete, što dugo nije želeo da prizna.

Pre dvadesetak godina pojavila se žena po imenu Ljiljana Jevremović, koja je tvrdila da je upravo pevač otac njene ćerke Ine. Folker je to uporno demantovao, a slučaj je dospeo i do suda u Strazburu. Nije uspeo da dokaže suprotno. No, čak ni nakon potvrde očinstva nije pokazao interesovanje da se sa vanbračnom ćerkom zbliži, iako je od njega primala zakonom propisanu pomoć.

Kada je Ljiljana zatražila veću alimentaciju, Keba je stavio tačku na brak sa Oljom i neposredno pre razvoda imovinu prepisao supruzi. Bilo je to 2013. godine.

Kako su pisali mediji, razvod je bio samo pro forme, jer su nastavili da žive zajedno u lepoj kući na Bežanijskoj kosi, a ljubav je, kao što vidimo, jača nego ikad.

Na jedan od najvažnijih dana u njihovoj višedecenijskoj vezi podsetio je i pevač na Instagramu.

Keba i Olja proslavili su 40 godina braka koji je izdržao sve uspone i padove. Njihov sin Igor i bivša snaja Severina Vučković nisu imali toliko sreće.