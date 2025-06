Bule Goncić prvi put pred kamerama posle ćerkine smrti, ovde je pronašao mir

13. marta ove godine preminula je mlađa ćerka proslavljenog glumca Svetislava Goncića i dramaturškinje Gordane Goncić, Aleksandra u 27. godini, nakon borbe s opakom bolešću.

Aleksandra je završila engleski jezik i kratko je radila kao prevodilac. Za prijatelje je bila Aki, a njena borba s bolešću trajala je više od dve godine. Antonio Ahel/ATAImages

Malo ljudi zna da je otpevala nekoliko pesama s članovima Beogradskog sindikata. Njena starija sestra Isidora je uspešna rediteljka, dok se mlađa glumčeva mezimica nikad nije medijski eksponirala.

Sinoć se Bule Goncić prvi put posle ćerkine smrti pojavio u javnosti i to u emisiji "Exkluziv night" na "Prva" TV gde je govorio uglavnom o karijeri, glumačkim počecima ali i porodici i braku sa Gordanom, dugom više od tri decenije.

- Po malo sam svuda, u pozorištu najviše, a onda žena i ja odemo do Despotovca, u prirodu na dan-dva pa se opet vratimo u Beograd. Mi to nismo izbegavali nikad, vrelina grada se izbegne kada su ovakve temperature, volimo da idemo, leti više volimo na planinu da idemo nego na more - kazao je dramski umetnik.

Govoreći o supruzi Gordani otkrio je da među njima ne postoje tajne, da se odlično poznaju te da i ako naiđe neki problem, zajedničkim snagama ga reše. Naravno, uz jedan neizostavan faktor - a to je, ljubav.

- Moja žena me odlično poznaje, i uopšte se ne brine oko mene. Dobro se znamo, prošlo je dosta zajedničkih godina, i svakome želim to, da u svoj zreli deo života uđe u tom zajedničkom suživotu. To nema cenu. youtube printscreen

Na konstataciju voditeljke Kristine Iglendže da živimo u vremenu gde mnogi tvrde da ljubav nestane posle 10,15 godina zajednice, glumac je imao drugačiji stav:

- Ljubav sa godinama samo raste - zaključio je Bule.