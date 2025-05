Trijumf Ivana Bosiljčića: Umetnički spektakl decenije posetilo 100.000 ljudi

Ivan Bosiljčić, jedan od najvoljenijih glumaca i pevača sa ovih prostora, uspeo je ono što retkima polazi za rukom. Koncert Ivana Bosiljčića “Naše veče” održan je sinoć, a umetnik je i ovaj put uspeo da dotakne srca gledalaca.

Ovaj vid posvećenosti svojoj pubici, Ivan praktikuje već pet sezona širom regiona, a zbog nesmanjenog interesovanja “Naše veče” Ivana Bosiljčića postalo je svojevrstna kulturna senzacija. M.P./ATAImages

Publika je mogla da uživa u savršenom spoju muzike, poezije i glumačke interpretacije, što je ovoj večeri dalo pečat magičnog.

"Naše veče" nije samo koncert, to je umetnička svečanost koja objedinjuje najlepše filmske i pozorišne melodije sa poezijom. Svaka izvedba je lična, emotivna i autentična, zbog čega publika iznova puni sale do poslednjeg mesta.

Brojka od 100.000 gledalaca koji su posetili koncert Ivana Bosiljčića “Naše veče” nije samo statistika, već dokaz da istinska emocija i umetnost još uvek imaju svoje verne poštovaoce. M.P./ATAImages

Podsetimo, na nedavno održanoj konferenciji za novinare, Bosiljčić je podsetio da je ovaj specifičan oblik umetnosti svoj život započeo pre 16 godina, kada je izvođen sa ansamblom Ministarstva odbrane "Stanislav Binički“, upravo na sceni tadašnje Dvorane Doma sindikata:

- Ja volim da kažem da je scena tadašnje Dvorane Doma sindikata bila prva scena pred kojom sam ja govorio poeziju pred Beograđanima. Evo kako je do toga došlo - u jednom trenutku, setio sam se da ja dugo nisam govorio poeziju, čak čitavu deceniju, shvatio sam da mi je to falilo i počeo sam da radim na tom projektu koji će biti po malo autorski, poestki, muzički, i to je bila 2009. godina na istom ovom mestu - istakao je tada umetnik.



Publika je oduvek burnim ovacijama pozdravljala nastupe Ivana Bosiljčića, a prošlogodišnji koncert Ivana Bosiljčića “Naše veče” uveličala je njegova supruga Jelena Tomašević, pridruživši mu se na sceni. M.P./ATAImages