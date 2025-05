Samo četiri sata pre 38. rođendana Novak Đoković oduševio vestima: Čestitamo!

Novak Đoković ne može biti srećniji! Samo nekoliko sati pre svog 38. rođendana najbolji teniser sveta ponovo je pokazao kako se igra i najbolji tenis. Profimedia

Sjajni Nole plasirao se u četvrtfinale teniskog turnira u Ženevi i slavio nad mađarskim teniserom Martonom Fučovičem sa 6:2, 6:3. Tako je Novak Đoković, posle tri uzastopna poraza - u finalu mastersa u Majamiju, pa na startu nadmetanja i u Monte Karlu i u Madridu, na ATP turniru u Ženevi, nakon što je bio slobodan u prvom kolu, u drugom zabeležio trijumf.

Odlično je Novak započeo novi pohod na 100. titulu u karijeri i napravio brejk već u četvrtom gemu. Nije Mađar nalazio rešenje za razigranog Đokovića kome je ovaj turnir predstavlja "zagrevanje" za drugi grend slem u sezoni - Rolan Garos.

Kako je započeo u prvom, tako je nastavio u drugom setu - Novak je potpuno dominirao terenom, a protivniku nije ostavio ni promil šanse.

- Hvala vam što ste došli da me gledate ovde u Ženevi, sjajno je iskustvo za mene. Mnogo imam radosti kada igram ovde, jer imam toliko podrške ovde. Hvala vam svima. Što se tiče meča, ovo je moja prva pobeda na šljaci ove sezone, lepo je probiti led na ovoj podlozi. Zahtevno je igrati na šljaci. Uvek bi trebalo da očekujete dva ili tri dodatna udarca, dosta pomaže kada imate dobar servis, to je danas bio moj važan udarac. To olakšava život na šljaci. Igrao sam najbolji tenis kada je to bilo najpotrenije, zadovoljan sam svojim nivoom tenisa - rekao je Đoković posle meča. Profimedia

Đoković će u četvrtfinalu igrati protiv Italijana Matea Arnaldija. Njih dvojica su "stari znanci", a njihov poslednji duel bio je pre par nedelja na Mastersu u Madridu kada je italijanski teniser slavio na startu turnira.

Srpski teniser će posle turnira u Ženevi nastupiti na Rolan Garosu od 25. maja do 8. juna. Izgleda će nova godina života Novaku Đokoviću doneti i te kako velike uspehe!

Srećno!

(Kurir)