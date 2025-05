Nisam otišla na očevu sahranu... Odmah je stigla najgora dijagnoza, a 1. januara i tragedija

Tamara Raonić svojom lepotom, otmenošću i vedrinom i danas ne prestaje da osvaja. O njenom privatnom životu veoma malo se zna. Razvela se od svog dugogodišnjeg supruga posle više od 30 godina, a bez oba roditelja ostala u veoma veoma kratkom vremenskom periodu. Rođenog brata i sestru nema.

- Moji roditelji su bili divni ljudi, govorim u prošlom vremenu zato što su oni nažalost preminuli i ja sam bila ćerka jedinica koja je bila mažena, pažena, voljena i tih 30 godina koje sam imala sreću da provedem uz svoje roditelje jer, nažalost, već tada sam izgubila i mama i tatu, pamtim zaista kao prelep deo mog života. Osećala sam se sigurno, osećala sam se zaštićeno, osećala sam se voljeno - započela je svoju dirljivu priču Tamara pred kamerama Blic televizije, gostujući u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović".

Bila je Tamara mezimica svog oca iako iz ugla roditelja smatra da "ta podela realno nije dobra i da u pravom životu i ne postoji, pošto ja imam i sina i ćerku i rekla bih da to nema veze".

- Ali, moj otac jeste bio izuzetno važna figura u mom životu i dan-danas je. Opet kažem, moji roditelji nisu tu sa mnom, da bih mogla s njima da porazgovaram, da ih pitam kad imam neku dilemu, da ih pitam za savet. Ali verujte mi, ne prođe ni dan, a naročito kada su neke velike odluke bile preda mnom, kada su bile neke kako lepe, tako i teške životne situacije, da ne pomislim šta bi mi oni rekli. Ili kako bi oni na to gledali, i da rukovođena onim što su mi oni usadili i kako su me vaspitali, donesem neku odluku i da jednostavno zbog toga verujem u to još više - priča Tamara koja je kako i sama ističe bila dobro dete.

- Jesam, bila sam dobro dete. Bila sam ono dete, gde me spustite, tu ćete da me nađete. Neću da pravim neki nered, bila sam jako poslušna. A sa mamom sam imala divan odnos. Ja sam se trudila i nadam se da sam uspela da i sa svojom ćerkom napravim takav odnos u kome će ona znati, naravno kao i sin, da sam ja njen najveći prijatelj za života i da šta god da je dobro ćemo zajedno proslaviti, a šta god da je loše ćemo zajedno prevazići.

Ali sam se uvek trudila, a sad vidim da se to trudila i moja mama, da ne pređemo onu granicu u majčinstvu između majke i ćerke, a da budemo najbolje prijateljice. Ne znam da li sam dovoljno jasna. Smatram da postoje neke stvari koje su ipak samo za drugarice. Da nije baš sve da se ispriča mami, ali da se zna da je mama ta osoba koja je uvek tu za sve što treba i dobro i loše - kaže Tamara Raonić.

Tamara Raonić nije si slutila koliko bola će joj život doneti

Tokom emisije "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović" povela se ponovo priča o roditeljima i njihovom odlasku, a Tamara se tada prisetila i teškog perioda.

- Pa znate šta, moj tata je bio stariji, on je imao 85 godina i on je preminuo u snu od srca, što sad negde mogu da kažem da je možda bila i sreća, da se ne muči, što sam kasnije videla kada mi se mama, nažalost, razbolela. Šta je bilo nezgodno, što sam ja bila u drugom stanju kad mi je otac preminuo, a u to vreme se stan u kom smo živeli renovirao, pa sam se ja vratila u svoju devojačku sobu kod mame i tate, da ne bih bila u toj prašini, kao pošto sam u drugom stanju sa malim detetom od tri godine. I ja i sin smo bili, tu smo spavali, kada je mama ušla u sobu da mi kaže: "Jao znaš, tata je umro" - kaže Tamara zaustavljajući se nakratko i nastavlja:

- Šta da vam kažem, u tom trenutku, ja ni ne znam da li sam shvatila šta je ona meni rekla. Znate kako, onda idu one procedure, šta vi sve morate da uradite, šta sve mora da se...

Na konstataciju profesorke Dejanović da Frojd to zove "radom žalosti" i smatra da sve te procedure su vrlo terapeutskog karaktera za dušu onog koji je izgubio voljenu osobu, Tamara je dodala:

- Ja se potpuno slažem zato što vi u tom prvom stanju šoka niste u stanju to ni da shvatite na pravi način kamo li da procesuirate i zaista nije nelogično što je neko napravio da u tom momentu imate puno tih nekih tehnikalija da obavite i da uradite. Moji roditelji su bili Crnogorci, oni su sahranjeni u Crnoj Gori, u porodičnoj grobnici, u Nikšiću i ja na tu sahranu nisam otišla zato što sam bila u drugom stanju.

Delila su me dva meseca od porođaja i nekako baš nije bilo primereno da odem. Čekala sam 40 dana da zajedno sa mamom odmah odem na groblje, ali godinu dana posle toga sam saznala da je mama bolesna od neizlečive bolesti i prognoza lekara je bila, tog hirurga, da će živeti najduže 6 meseci.

Tamara kaže da je to za nju bilo strašno.

- To je zaista toliko strašno. Ja pamtim gde sam bila u kući kada su mi to rekli i verujte mi kao da mi je neki betonski blok pao na glavu. Nekako... Jedne bespomoćnosti da ništa ne možete da uradite. I ja sam naravno onda svaki dan provodila sa svojom mamom. Bile smo zajedno. Ona je imala i tri sestre koje su bile tu u Beogradu sa njom i bile smo sve zajedno. I ja sam u stvari samo želela da se moja mama, pošto je prognoza bila loša i teška, uopšte ne muči i da nema te bolove i hvala Bogu tako je bilo - priča Tamara.

Kada su se svi radovali zbog praznika Tamara je tugovala.

- Moja mama je preminula 1. januara znači kad svi slave Novu godinu kad se svi vesele, meni se nažalost desila ta tragedija i to je stvar koja me možda najviše promenila u životu, taj gubitak. Godinu i po dana, s tim što sam malo više od godinu dana nakon tatine smrti saznala da je mama bolesna. A u međuvremenu je umrla i baka, mamina mama.

Tako da je to tako bio neki težak i loš period, ali ono što mogu da kažem je da jer kao što smo se složile na početku, nije ovo samo priča radi priče nego duboko verujem i mislim da nas gleda dosta ljudi koji imaju neki svoj lični problem, neku svoju ličnu ili traumu ili nedoumicu i kad čuju tako neku priču možda će pomisliti pa dobro, eto i ova žena je nešto doživeala, pa je preživela, pa je prošlo, pa je našla neki drugi sadržaj - kaže Tamara Raonić.

Tamara kaže da vreme mnogo pomaže samo po sebi.

- Mislim da u tom proticanju... I mnogo je teško, kažu, kad izgubiš roditelje nisi više ničije dete, a ja sam jedinica i meni je to stvarno teško palo jer sam Vam na početku razgovora rekla da sam sa roditeljima imala jedan divan odnos i imali smo tu našu primarnu porodicu i tu se sve dešavalo između nas. Ali, dobro, tako se desilo, život ide dalje. Ja sam tada već imala svoju porodicu, imala sam već dvoje dece i svoj posao i supruga i tako... Nastavila sam dalje - zaključila je Tamara koja se na oduševljenje svih ponovo vratila na male ekrane kao deo emisije "Dame sa hercom".