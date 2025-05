Život ide dalje: Posle smrti oca, Aleksandra otišla na izbor za Mis sveta

Ćerka Željka Rutovića otputovala na izbor za Mis sveta

Aleksandra Rutović, zvanična mis Srbije, krajem marta doživela je veliku tragediju. Njen otac Željko Rutović preminuo je posle teške bolesti u bolnici u Italiji. M.M./ATAImages

Posle smrti oca priznala je da razmišlja da odutane od daljeg takmičenja, odnosno od odlaska na izbor za Mis sveta.

- Izbubila sam osobu koja mi je najbitnija fizički, ali znam da je on uvek tu sa mnom. Ja sam, iskreno, bila na korak da odustanem, ali znakovi kraj puta su me naterali da to ne učinim. Znam da je on pored mene – rekla je.

Aleksandra Rutović sada je, ipak, odlučila da ode na izbor za najlepšu ženu sveta.

Poslednjih dana boravi u Indiji, gde se održava takmičenje za prestižnu lentu “Miss World” i često postavlja objave na društvenim mrežama.

- Sinoć je bilo ostvarenje sna. Kao takmičarke za Mis sveta bili smo počastvovane najtoplijim dočekom u jednoj od najznačajnijih znamenitosti Indije - zapanjujućoj palati Čovmahala u Hajderabadu. Veličanstvenost palate, sa svojom zapanjujućom arhitekturom i bezvremenskim šarmom, ostavila nas je bez reči.

- Putovali smo kroz istoriju, upoznajući nas sa nasleđem Nizama i kulturnim bogatstvom ovog izvanrednog mesta. Svaki detalj, od ambijenta do gostoprimstva, bio je ispunjen značenjem i lepotom.

- Ali ono što me je najviše dirnulo jeste proslava indijske kulture i tradicije. Doživele smo prave ukuse Indije - šareni izbor tradicionalnih jela koja su obradovala naša čula i približila nas srcu ove zemlje. Začini, priče koje stoje iza recepata i ljubaznost svih koje smo srele učinili su veče još posebnijim – poručila je lepa Aleksandra po dolasku u Indiju.

Izbor za “Miss World” biće održan 31. maja 2025. godine.