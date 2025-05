Zvali su ga Mister Milijarda: ON je najplaćeniji odbojkaš svih vremena, neki kažu i najzogdniji Srbin

Ivan Miljković, nekadašnji kapiten sprske odbojkaške reprezentacije, rođen je u Nišu 1978. godine. Profesionalnu karijeru započeo je u Partizanu, a kasnije nastavio u Italiji i Grčkoj. Antonio Ahel/ATAImages

Visok 206 cm, igrao je na poziciji korektora.

Nakon završetka igračke karijere bio je na funkciji u Odbojkaškom savezu Srbije.

Na osnovu broja individualnih priznanja na međunarodnim takmičenjima, smatra se jednim od najboljih odbojkaša svih vremena.

Osim toga, Ivan Miljković i danas važi za jednog od najplaćenijih odbojkaša ikada. Ostalo je zabeleženo da je na završnom turniru Svetske lige u Beogradu 2005, dobio priznanje za najboljeg igrača i ček od 40. 000 dolara. Naknadno je dobio još 17.500 dolara kada je proglašen za najboljeg servera.

Potpis na ugovor sa grčkim Olimpijakosom vredeo je, kako se navodi, čak 500. 000 evra.

Gostujući u podkastu Andrije Gerića “Priča za medalju”, Ivan Miljković se prisetio zanimljive anegdote iz perioda kada se aktivno bavio odbojkom.

- Moj odlazak u Italiju zvanično je najskuplji transfer u istoriji odbojke. Zvali su me “Mister Milijardo” ili “Gospodin Milijarda”, budući da je plaćeno blizu milion makraka, odnosno milijarda italijanskih lira – naveo je Ivan. Antonio Ahel/ATAImages

Odbojka mu je pomogla da ostvari i dečački san.

- Jedan od ciljeva, tada, bio mi je da kupim ferari. Sećam se da sam na prvom razgovoru predsedniku kluba rekao da volim automobile i da sam srećan što sam došao u Italiju, zemlju ferarija. Odgovorio mi je, ako osvojiš titulu ja ću ti kupiti.Posle šest godina, kada se to zaista i desilo, ja sam u direktnom prenosu poručio da sam ostvario svoj deo dogovora, i da čekam da vidim šta će predsednik preduzeti. On mi je kasnije rekao da ne zna kako to da izvede, malo je mesto, svi će pričati...

U razgovoru sa bivšim saigračem Andrijom Gerićem, Ivan Miljković je iskreno priznao:

- Naravno, ferari tada nije kupljen, ali jeste kasnije. Ispunio sam sebi dečački san. To je ono što traje šest meseci, godinu dana, a onda se jednog jutra probudiš i kažeš šta će to meni.

Ivan Miljković je od 2008. godine u braku sa suprugom Željkom. Prethodno su se zabavljali devet godina. Kruna velike ljubavi je troje dece: dve ćerke i sin.