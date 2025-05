Najlepše vesti potvrđene! Amira Medunjanin i Tonči nikad srećniji: Istina je!

Amira Medunjanin spremila je pravo iznenađenje za sve svoje verne fanove. Ovo su mnogi priželjkivali, ali niko nije verovao da će duet sa Tončijem Huljićem zaista ugledati svetlost dana.

Jedan od najuspešnijih hrvatskih muzičara, umetnik i producent, snimio je duet sa Amirom, čije interpretacije sevdalinki se slušaju iznova i iznova. Ova nesvakidašnja saradnja već od samog početka izazvala je veliku pažnju, kao i snimanje videospota koje se proteklog vikenda odvijalo u Sarajevu. M.P. ATA Images

- Bila bi stvarno šteta da proživim život, a da nijedan spot ne snimim u Sarajevu. I evo, sada, u ovim godinama, uspeo sam si to priuštiti. Prezadovoljan sam spotom – prvotno sam mislio da ćemo pola snimiti u Sarajevu, a pola u Splitu. No, čini mi se da je ovde sve išlo tako lepo i spontano.

Sarajlije i turisti su bili iznenađeni kad su nas videli kako pevamo po ulici, srdačno su nas dočekali, i snimili smo savršene kadrove. Mislim da je to dovoljno, ali Amira bi volela da snimimo i u Splitu, jer je deo svog života provela u tom gradu. Tako da ćemo spot započeti i završiti u Splitu, a središnji deo bit će u Sarajevu - izjavio je Huljić nakon snimanja na Baščaršiji za 24sata.hr. Antonio Ahel/ATA Images

- Ovo mi je drugi spot u životu. Snimanje je bilo divno, Tonči je super – prava raja. Sve je bilo spontano, a ljudi su sjajno reagiovali na nas i na pesmu. Poziv me iznenadio, ali pesma mi se odmah svidela – tekst je genijalan, nekoliko rečenica me stvarno dotaklo i to je bilo to.

Naizgled nespojivo, ali na kraju zvuči sjajno. Meni se jako sviđa. Pesma me osvojila na prvu. Ovo mi je prvi službeni duet u karijeri i srećna sam što je to upravo ovakav spoj. Split mi je drugi rodni grad jer sam devedesetih tamo provela deo života. Sve me vodilo prema tome da otpevam ovu pesmu – drukačija je od svega što sam dosad radila - zaključila je Amira Medunjanin.