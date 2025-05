Od njega se Tamara Raonić razvela posle 27 godina: Dok smo bili u braku, podržavao je sve moje odluke

Pre 17 godina Tamara Raonić se iznenada povukla iz medija, i o njoj dugi niz godina gotovo ništa nismo mogli da saznamo. Ipak, ona se na oduševljenje gledalaca vratila na male ekrane vodeći emisiju "Dame sa hercom" na "Blic” televiziji. youtube printscreen

- Zapravo se uopšte nisam trudila da me ne nađete, samo sam živela neki svoj život, privatni. Uvek sam, i kada sam bila mlađa, i kada sam radila na televiziji, i danas kada su mogućnosti mnogobrojnije, poštovala i tuđu i svoju privatnost.

U smislu da čak insistiram da to što je privatno ostane tamo. Kada sam prestala da radim na televiziji, a počela sam rano, udala sam se i dobila decu bez ijednog dana pauze, posvetila sam se misiji „mama na zadatku” i to mi je prijalo. Društvene mreže nikada nisam razumela, kada su počele da se pojavljuju, moja deca su to, naravno, koristila i ja sam to posmatrala kroz njih - rekla je prelepa voditejka prošle godine za Blic.

Ipak ono što nismo mogli nikako da saznamo jeste da se Tamara Raonić razvela posle više od 30 godina ljubavi.

- U međuvremenu sam se razvela posle 27 godina braka i više od 30 godina provedenih zajedno, tako da više nisam u braku - odgovorila je, i na pitanje šta suprug misli o njenom povratku na male ekrane dodala:

- Tako da nisam imala prilike da čujem šta on misli o tome, ali dok smo bili u braku, podržavao je sve moje odluke i šta god da sam radila. Mi smo se upoznali dok sam još radila u JAT-u i kada sam počela da radim na "Trećem kanalu", bio je uz mene. Sve to vreme.

youtube printscreen Ekovizija TV

Čak iako se razvodite, treba da budete u skladu sa svojm ličnim uverenjima, treba da zadržite svoj dignitet i dostojanstvo i, na kraju krajeva, mislim da je mnogo lakše i lepše ako se o svemu dogovorite i nastavite svako svojim putem. Pa, nije to kraj sveta.

Kada dođe do rastanka, javne ličnosti uglavnom posežu za floskulama da je razlog mimoilaženje u pogledima na život i budućnost.

- Podrazumeva se da se za toliko godina i decenija zajedničkog života jednostavno zna šta ko misli i kako ko razmišlja. Nekada se stvari promene, nekada se ode nekim drugim putem. Kada me neko pita šta je razlog razvoda, volim da kažem: nepopravljiva i nepomirljiva različitost karaktera - rekla je Tamara Raonić prošle godine za Blic.

A za novi broj magazina Story, Tamara je sada dodala:

- Verujem da je svaki kraj uvek, ujedno i novi početak.