Aco Pejović u srećnom je braku sa suprugom Biljanom pune tri decenije. Vezu su započeli na samom početku njegove karijere, a venčali su se posle sedam dana zabavljanja. U godinama koje su usledile Biljana i Aco dobili su tri prelepe ćerke Magdalenu, Mariju i Ivu. Antonio Ahel/ATAImages

- Imao sam više sreće nego pameti.Sedam dana bili u vezi i uzeli se, i evo već 20 i kusur godina smo zajedno. Mi smo sve ove godine jedno drugo upoznavali. Biljana je moj najveći oslonac i najbolje me razume.

Uz nju sam uspeo da ostanem normalan i stvorim zdravu porodicu. Ponosan sam na suprugu, koja je uz brigu o kući i podizanje dece uspela i da izgradi karijeru - istakao je pevač.

Zoran Kuzmanović Munja

Budući da se njihov život konstantno nalazi pod budnim okom javnosti, pevač je uložio dosta truda kako bi porodica bila na okupu. Aco Pejović svojevremeno otkrio je i kako mu je to pošlo za rukom.

- Vera ti pomogne da porodicu sačuvaš, trudio sam se da porodicu i klince uvedem u priču da znaju šta su prave vrednosti a šta nisu. Trudim se da idem svake godine na Hilandar, to je srpski hadžiluk. Gore treba otići zato što tih 4-5 dana koliko se ostane, čovek sam sebe preispita, ja bar sebe, ali znam i moji prijatelji i kumovi. To je meni neki ventil koji niko ne može da mi pruži, ni skijanje koje volim jako, ne može to da mi nadomesti. Ne postoji nikakav odmor koji može da mi odmori glavu kao što mogu gore da se odmorim.

Prvi odlazak na Hilandar Pejoviću je, kako kaže, u potpunosti promenio život.

- Tada sam doživeo nešto što nikada do tada nisam, a to je duhovni mir, kao i svu lepotu vere u kojoj sam našao utehu i oslonac. Na Svetoj gori punih šest dana proveo sam sa prijateljima, fudbalerom Goranom Bunjevčevićem, političarom Vladom Zagrađaninom i predsednikom Košarkaškog kluba Partizan Predragom-Sašom Danilovićem. Antonio Ahel/ATA Images

Želeo sam da i oni osete taj spokoj jer je meni nakon povratka sve u životu krenulo kako treba. Tada smo obišli metoh manastira Hilandar koji se zove Milo Arsenica i nalazi se u gradu luci Jerisos od koje se kreće ka Hilandaru. Posle toga otišli smo brodom do luke Jovanica gde nas je čekao kombi koji nas je odvezao do manastira. Tog dana bila je proslava Svetog Vasilija Ostroškog pa smo do tri sata ujutro prisustvovali bdeniju.

To je nešto posebno jer sam šest sati proveo sam sa sobom slušajući molitvu, a zbog pojanja monaha osećao sam se kao da pripadam nekom drugom vremenu. U tim trenucima prolazio mi je ceo život kroz glavu - zaključio je Pejović pre koju godinu.