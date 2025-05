Posle 28 godina Biljana Obradović demantuje i otkriva pravu istinu: To se nikada nije dogodilo!

Od prvih dana u redakciji i kultne emisije City, preko ekskluzivnih intervjua sa holivudskim zvezdama i svetskim sportistima, do ozbiljnih društveno angažovanih projekata, Biljana Obradović je već dvadeset osam godina posvećena novinarstvu. Njena karijera nije niz nasumičnih trenutaka, već jasno ispisana priča o upornosti, viziji i neodustajanju.

- Gledano iz ove persektive, posle 28 godina, mogla bih karijeru da podelim na više delova. Prvi i svakako najznačajniji je početak moje emisije City koja me je oblikovala kao novinara i uneo tu energiju i ljubav prema novinarstvu koja je prepoznatljiva do danas. Potom moja autorska emisija "Biljana za vas" koja traje 18 godina i onda period od dvanest godina kada sam bila zadužena za medije i komunikacije u Fudbalskom klubu Partizan - započela je Biljana svoj veliki intervju za magazin "Bazar". Antonio Ahel/ATA Images

Poznata je priča da je Biljana Obradović iz sveta mode prešla u novinarstvo, ali posle toliko godina ona otkriva pravu istinu.

- To je uvek interesantna priča, koja se suštinski nikada nije desila, već je bila na nivou urbane legende. Zašto? Zato što ja nikada nisam bila model, to su bili Boško Jakovljević, Marija i Stanko. Ja sam posle završene 9. beogradske gimanzije upisala novinarstvo na Fakultetu političkih nauka i vrlo jasno sam od prvog dana želela da to bude moja profesija.

Kako je u to vreme, i drago mi je da je to ponovo, Tanjug bio institucija od renomea, moja želja je bila da imam karijeru kao Orijana Falači i da radim u velikoj svetskoj novinskoj agenciji. Verovatno se misli da sam se bavila manekenkstvom jer sam učestvovala pre toga i na izboru za mis, gde sam bila druga pratilja i u spotovima Željka Šašića za pesmu "Metak" i "Rođendan" grupe Divlji kesten. Za svaku godinu i vreme veže me divno iskustvo i ponosna sam na svaki period - otkrila je Biljana Obradović.