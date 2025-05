Verila se Tanja Savić pa otkrila: Beba je najveći blagoslov

Tanja Savić se verila sigurno je vest dana!

Naime, kako saznaje "Scandal!" njen emotivni partner Muki Bešić odlučio je da je zaprosi daleko od kamera i bez pompe, što je i ona sama potvrdila. Ivan Vučićević

- On nije hteo kamere, očekivala sam negde da će da me zaprosi. Stalno sam se oduševljavala lepim prstenjem i nije mi bilo sramota to da kežm. Kada sam videla jedan on je odmah otišao i kupio ga. Obeležili smo taj trenutak i verili smo se - otkriva Tanja i kaže da su radovi na zajedničkoj kući pri kraju:

- Gradimo u Smederevu kuću i tamo ćemo da živimo jer mi je tamo najlepše. Volela bih i decu samo neka mi dragi Bog da da mogu da rodim, to bi bio najveći blagoslov. Tako bih volela. Ušla sam u četrdesete. Kada sagradimo kuću pravićemo svadbu.

Svadbu planiraju za narednu godinu, kada budu gotovi radovi u porodičnom domu, a ono što bi ona najviše volela je da svom 11 godina mlađem vereniku podari bebu:

- Bog usliši sve molitve a moja želja je da Mukiju rodim dete i mislim da sam zaslužila da rodim još jedno dete. Majke koje mlade rode su preoptrećene i nisu ni svesne koliko je to lepo biti majka. Nisam tada uživala na pravi način, nisam ni stigla da uživam u deci. Rodila sam oba deteta jedno za drugim - kazala je pevačica.

Tanja Savić se verila za pilota Muhameda Mukija Bešića koji je više od decenije mlađi od nje, ali to im nikada nije predstavljalo problem za ljubav. Već više od tri godine su u emotivnoj vezi, te je logičan sled događaja bio veridba. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Iako je nedavno za medije otkrila da su u tom momentu bili u svađi, očigledno je to samo trenutna razmirica koju su veoma brzo rešili.

Pevačicini sinovi obožavaju njenog partnera koji se ne trudi da im glumi oca već sa njima otvoren prijateljski odnos što su Đorđe i Maksim prepoznali te su se veoma vezali za njega.