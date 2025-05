Šokantna vest je stigla je ovog jutra. Košarkaš Dragan Labović preminuo je u 38. godini u bolnici u Prokuplju, piše Kurir. Više detalja o tragediji biće poznato naknadno.

Labović je 20. aprila proslavio 38. rođendan.

Rođen je u Prokuplju gde je i započeo košarkašku karijeru. Odatle se preselio u Leskovac i zaigrao za Zdravlje. Tokom bogate, uglavnom inostrane, karijere koju je završio 2019. godine, bio je i deo reprezentacije.

Sa mlađim selekcijama je osvojio četiri zlatne medalje na Evropskim prvenstvima: Za kadete 2003. u Španiji, za igrače uzrasta do 18. godina 2005. u Srbiji i Crnoj Gori, za igrače uzrasta do 20 godina 2006. u Turskoj i za igrače uzrasta do 20 godina 2007. u Sloveniji. ATA Images

Nakon Prokuplja je otišao u Zdravlje iz Leskovca gde je sjajnim igrama privukao pažnju FMP Železnika. Za popularne Pantere debitovao je u sezoni 2003/2004, a godinu dana kasnije preselio se u Borac iz Čačka.

Izborio se za novu šansu u FMP Železniku. U sezoni 2006/2007. sitigao je sa ovim timom do finala Jadranske lige i osvojio je Kup Radivoja Koraća. Iz sezone u sezonu igrao je sve bolje i bolje. Najbolje partije prikazao je 2008/2009. godine kada sa 18 poena po meču bio i najbolji strelac regionalnog takmičenja.

Inostranu karijeru započeo je 2010. godine u grčkom Arisu, zatim je igrao u Nemačkoj, Rusiji, Turskoj, Libanu, Rumuniji, Finskoj, Makedoniji.

Poslednji angažman imao je u finskoj Nokiji, gde je igrao od 2017. do 2019. godine.

"Dragan Labović će biti sahranjen u ponedeljak 12. maja 2025. u 12.00 časova na gradskom groblju u Prokuplju", navedeno je na sajtu KSS.

