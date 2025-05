Rijana trudna treći put! Pojavila se na Met Gali sa ogromnim stomakom, publika u vrisak, Šakira ne veruje svojim očima

Rijana trudna treći put! Kako samo ona i zna, tajnovito i sa puno stila, i ovog puta uspela je da sakrije od čitavog sveta da stiže još jedna beba.

Naime, na ovogodišnjoj Met Gali koja je tradicionalno održana prvog ponedeljka u maju u njujorškom Metropoliten muzeju, pevačica se pojavila u blagoslovenom stanju. Photo by Savion WashingtonGetty Images

Iako se tokom prvih trudnoća trudnički stomak pokazivala direktno, ovoga puta r'n'b ikona odlučila se za malo svedenije ali vanvremensko izdanje. Čuvenim stepeništem Met Gale Rijana je pozirala crnoj suknji do poda koja je pozadini imala ogromnu mašnu. Sa suknjom je ukombinovala belu košulju, bordo kravatu na bele tufnice, krop blejzer i ogromni crni šešir.

Pevačica je prošetala odvojeno od svog partnera Asap Rokija, koji je jedan od kopredsedavajućih ovogodišnje gala festivala. Photo by Savion WashingtonGetty Images

- Dovela sam dete - izjavila je pevačica pred kamerama sa osmehom pokazujući svoj trudnički stomak, a mnoge njene kolege nisu skrivali oduševljenje.

Šakira se posebno obradovala i prokomentarisala:

- Ne mogu da verujem! Baš je brza. Photo by Savion WashingtonGetty Images

Podsetimo, 2023. godine, Rijana je objavila svoju drugu trudnoću dok je vodila Super Bovl šou na poluvremenu, tako da nije iznenađujuće što je izabrala Met Gala da objavi svoju treću. Sa svojim partnerom Asapom ima dvojicu sinova Rzu (2) i Riota (1).

Uoči Met Gale, Rijana je bila predmet glasina o trudnoći zbog svoje široke odeće, a mnogi su predviđali da će objaviti trudnoću na događaju sa zvezdama i bili su u pravu!

(Kurir/ExtraTv)