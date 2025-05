Nikolina i Saša imali tešku saobraćajku, ona prvi put progovorila: Tada shvatiš da ništa nije vredno

Nikolina Kovač i Saša Kapor veoma mladi ostvarili su se po prvi put ulozi roditelja kada je na svet stigao njihov prvenac, Nikolaj.

Danas on ima 12 godina i pravi je zaštitnik mlađoj sestri Nikoleti koja ima pet i po godina, a malo ko je znao šta je dečak preživeo sa svega dve i po godine zajedno sa roditeljima. Antonio Ahel/ATAImages

O tome je sada prvi put za medije progovorila pevačica dok je njen suprug nekoliko puta već govorio o ovoj temi koja im je svima živote promenila.

Naime, 2015. godine uspeli su da izbegnu direktan sudar sa vozačem kamiona. Njih dvoje su kolima sleteli u Dunav, a ribari i pecaroši odmah su im pritekli u pomoć.

Na svu sreću, prozor na automobilu je već bio otvoren, pa je Saša uspeo da spase sina Nikolaja tako što ga je stavio u krilo, a potom ga je Nikolina kroz prozor dobacila spasiocima.

Pomenuti događaj ostavio je velike posledice na psihu Saše Kapora i Nikoline Kovač, te ona dugo nije mogla da smogne snage i sedne u automobil.

- Imali smo udes kada je Nikolaj imao dve i po godine, kad sam krenula da plivam i da se izvlačim iz toga auta, osetila sam se kao zrno peska, ma i to je prekrupno.

Tako da, kada sada to uporedim sa stvarima koje sam nazivala problemima, zaista ništa od toga nisu problemi, to su stvari i lekcije koje treba da se dese svakom od nas jer to nas drmne da mi sutra moramo da se oslanjamo sami na sebe.

Da mi sami u sebi nađemo pomoć, uvek se oslanjamo na mamu, tatu, brata, sestru, muža, ali toga suštinski u životu nema, mi kad savladamo sami sebe i prevaziđemo sve strahove, počinjemo da živimo.

@hypetv.rs CHITCHAT | Nikolina Kovac je dozivela saobracajnu nesrecu i nakon toga je naucila kako se ceni zivot! Emisiju pogledajte na nasem kanalu #hypetv ♬ original sound - hypetv.rs

Podsećanja radi, saobraćajna nezgoda Nikoline Kovač i Saše Kapora dogodila se dok su se vraćali kući kada je u njihovu traku uleteo kamion iz suprotnog smera.

- Čist smo dokaz ljudske nepravde. Zna se šta je tu bilo, čovek je ušao u suprotnu traku, a mi smo zbog njega sleteli s puta. I posle toga ništa se nije dogodilo. Policija je odmah došla i obavila uviđaj. Nikolina i ja smo dali izjave i objasnili kako je došlo do saobraćajne nesreće.

Međutim, zakazalo je sudstvo, tačnije, propust je napravio sudija, kome je zakon dao za pravo da sudi, a koji je dosudio da nema dovoljno elemenata krivičnog dela - izjavio je pevač, a preneli su domaći mediji.