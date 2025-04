Oženio se Stjepan Hauser? Isplivale romantične fotografije, ova lepotica mu je ukrala srce

Stjepan Hauser ume da izazove pravu pometnju gde god da se pojavi, a ovog puta to je učinio na društvenim mrežama kada je objavio najnovije fotografije.

Naime, na romantičnim slikama pozira sa misterioznom Ukrajinkom Marijom, a oboje se odeveni u belom, i to na luksuznom gliseru, što je odmah navelo fanove da posumnjaju da ovo nisu obične fotografije. Instagram

Iako poznati violončelista nikada javno nije potvrdio vezu sa atraktivnom Marijom, njih dvoje su već neko vreme predmet spekulacija, budući da se često pojavljuju zajedno na nežnim, zaljubljenim fotografijama.

Ono što je dodatno podstaklo glasine jeste upravo to što su pozirali u belom, a atraktivna Ukrajinka je nosila i fascinator što je takođe mnoge navelo da misle da je par stvarno stao na "ludi kamen". Međutim, i pored brojnih komentara i pitanja obožavalaca, Hauser se nije oglašavao povodom objava.

"Jesu li to napokon učinili?", "Venčali su se?", "Čestitam, želim vam puno dece" – samo su neki od komentara koji su se nizali ispod objave, ali odgovora još nema.

Podsećanja radi, pre atraktivne Marije Stjepan je ljubio Jelenu Rozgu i važili su za jedan od najlepših parova na javnoj sceni, a iako su bili vereni dve godine, njihova ljubav nije potrajala, pa je usledio raskid.

Bili su vereni dve godine, vezu su počeli 2015. godine, a raskinuli su 2017.

- Saradnja sa njom je bila fenomenalna, trajala je dve godine. Prekrasan period mog života, uvek ću našu saradnju imati u lepom sećanju. Upoznali smo se na Miss Universe takmičenju, ja sam tamo išao da gledam misice, a onda sam ugledao nju i bila mi je draža od svih misica. Tako je sve krenulo - prisetio se Hauser u "Knjazalištu" na HRT-u, a potom priznao koliko su ga živcirali tračevi da su oboje gej.

- To su gluposti. Meni je to išlo na živce tada strašno. To je bila prava ljubav, živeli smo zajedno dve godine - poručio je on.

Inače, Jelena je prvi put o prekidu veridbe progovorila tek pre dve godine.

- Volim da kažem da ono što je u prošlosti tamo pripada s razlogom pa tako ljude koji su deo moje prošlosti, kako privatne tako i profesionalne, tamo i ostavim. O takvim stvarima ne razmišljam. Uvek gledam samo napred - rekla je tada za hrvatsku "Gloriju".