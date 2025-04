Nekad su bili par: Da li verujete da je Leontina ovoliko starija od Željka

Leontina i Željko više su nego maestralni u poslu kojim se bave. Profesionalci, posvećeni svakom koraku, a sa druge strane porodični ljudi i roditelji.

Zanimljivo je da Željko i Leontina nikada javno nisu potvrdili svoju vezu. Umesto njih činili su to mediji ili pak njihove kolege i prijatelji. Ata Images/Antonio Ahel

U intervjuu koji je povodom 18 godina postojanja hora "Čarolija" dao za Hype Tv slavni producent Saša Mirković prisetio se ovog talentovanog, magičnog dvojca, njihovih sukoba i pomirenja.

- Leontina je bila ljuta na mene jer sam učestvovao u Željkovom "Lanetu". Međutim Joksimović me zamolio neko cveće da joj dostavim u Budvu i ja to i uradim. Ona je naravno to cveće bacila u korpu za otpatke - ispričao je Mirković.

Poznato je da su Željko Joksimović i Leontina Vukomanović zajedno napravili divne pesme, mnogi žale što su saradnju kada i vezu prekinuli, na svu sreću oboje su nastavili samostalno da rade i u tome briljiraju.

Ipak, malo je poznato da je Leontina starija od Željka, koji je pre samo nekoliko dana 20. aprila proslavio svoj 53. rođendan. Leontina je rođena 13. novembra i ove godine slavi svoj 55. rođendan.